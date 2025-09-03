Carlos González explica por qué tu hijo sonríe al desobedecer: «No es desafío, es comunicación» El pediatra ha lanzado un mensaje claro a los padres que interpretan la conducta de sus hijos como un reto personal

L. G. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:36

El pediatra y divulgador Carlos González, reconocido por su enfoque en la crianza respetuosa, ha lanzado un mensaje claro a los padres que interpretan la conducta de sus hijos como un reto personal. «Muchas veces los padres se quejan, dicen: 'es que le digo que no haga una cosa y la vuelve a hacer delante de mí y mirándome a los ojos y sonriendo, como desafiándome, como para tomarme el pelo', relató el especialista en su podcast 'Criando sin miedo'.

Para Carlos González, esta lectura está lejos de la realidad. «Nuestros hijos son seres humanos, no son extraterrestres, no son tan raros. Sus gestos, sus conductas tampoco son tan difíciles de interpretar», afirmó. El pediatra explicó que una sonrisa no significa burla, sino todo lo contrario: «¿Si te para la policía en la carretera, qué cara pones? ¿Te pones así o sonríes? ¿Por qué sonríes al policía que te ha parado? Para demostrar buena voluntad».

En su opinión, esa sonrisa infantil es «la última pequeña esperanza de que no le metan una multa», una metáfora que utiliza para ilustrar cómo los niños buscan agradar, no desafiar. «No está riéndose, burlándose o desafiando, está demostrando buena voluntad», subrayó Carlos González.

Carlos González: «Quiere obedecer mejor»

¿Y por qué lo hacen delante de los padres? González lo tiene claro: «Para conocer tu opinión. Cuando te desobedezca lo hará a escondidas, como todo el mundo, y tú no te enterarás. Entonces, ahora que lo hace delante tuyo y mirándote a los ojos, no está desobedeciendo, está pidiendo aclaraciones para poder obedecer mejor».

El pediatra cuestionó, además, la supuesta claridad de las órdenes que damos a los niños: «A ti te parece que lo has dicho muy claro: no pintes en la pared. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuándo se pinta en la pared? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche?». Según González, el niño solo está tratando de entender las reglas para poder cumplirlas: «Cuando por fin lo entiende todo, ¿qué hacen los niños? Dejan de pintar en la pared».