Nueve años de cárcel por abusar de dos hijas de amigos, de cinco y seis años La sentencia dicta una orden de alejamiento durante cinco años a no menos de 300 metros de las ya mayores de edad y una indemnización de 6.000 euros para una de ellas EFE Murcia Domingo, 22 septiembre 2019, 10:54

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a penas que suman nueve años de prisión a un hombre que en 2000 abusó de las dos hijas de unos amigos cuando estas tenían cinco y seis años, a una de las cuales hizo tocamientos en varias ocasiones.

La sentencia dicta una orden de alejamiento durante cinco años a no menos de 300 metros de las ya mayores de edad y una indemnización de 6.000 euros para una de ellas, ya que la otra solo solicitó poder recuperar su «integridad moral».

El relato de hechos probados señala que los abusos fueron cometidos al aprovecharse el acusado de la amistad que mantenía con los padres de las niñas, que nunca habrían pensado que pudiera abusar de ellas.

La Audiencia, que no hace referencia en su resolución al municipio donde ocurrieron los hechos para preservar la intimidad de las víctimas, comenta que no resulta convincente la explicación que dio el acusado, quien alegó que si abandonó España tras los hechos y se marchó a un país sudamericano fue porque había sufrido un accidente y no podía trabajar.

Señala la sala que tampoco se ha probado que las perjudicadas, que denunciaron los hechos cuando alcanzaron la mayoría de edad, actuaran movidas por el interés de conseguir dinero, ya que una de ellas incluso renunció a percibir indemnización.

La sentencia absuelve al acusado de haber abusado también de una tercera niña, pariente de las otras dos.