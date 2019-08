El camarero de Barcelona también se libra de prisión Lunes, 5 agosto 2019, 06:27

La juez de guardia ha dejado en libertad provisional al camarero acusado de violar a una joven en el interior de un bar de la Gran Via de Barcelona, después de que la Fiscalía no haya pedido ninguna medida cautelar para el detenido. Según informó el TSJC, el presunto violador, detenido el sábado, pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, que tras tomarle declaración ha acordado su puesta en libertad, con la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. La violación ocurrió en el interior del lavabo de un bar de la Gran Via, en el distrito del Eixample de Barcelona, donde la víctima se encontraba con unas amigas.