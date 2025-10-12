Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Euskadi en 2026

Catorce cabecillas de la banda Blood, desde su líder nacional al joven presuntamente encargado de dirigir la sucursal alavesa, pasando por el jefe de ... la zona norte que residía en Irun y se ocupabade de impartir formación para ser 'blood' , saben que su juicio está más cerca. Esta semana, María Antonia Blanco, responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, ha cerrado la investigación abierta a mediados de 2021, cuando las escuchas telefónicas –que arrancaron con el presunto líder en Álava y se ampliaron a sus superiores– revelaron un inminente asesinato por encargo.

Queda ahora que la Fiscalía de Álava determine qué acusaciones finales presenta para cada investigado. Instrucción 1 aprecia evidencias de «un delito de pertenencia a organización criminal» en los catorce implicados, que implicaría una horquilla de tres a ocho años de cárcel. De forma más personalizada llegarán otros cargos por «tentativa de asesinato, agresiones, robos, tráfico de estupefacientes...».

Porque los Blood se habían acostumbrado a vivir al margen de la ley. Desde Barcelona y Madrid abrieron sucursales en media España. Los bloques (zonas donde está implantada la banda) del Norte se localizaban en «Vitoria» y en «Irun», según la información recabada por la Guardia Civil, cuerpo responsable del desmantelamiento de esta cúpula ahora a la espera de juicio. «Llegará el próximo año», estiman en el Palacio de Justicia.

Matar al cantante Lyl Pibi

Hay que rebobinar a finales de 2020 cuando la unidad de Información de la Guardia Civil en Álava se percató sobre los mensajes en redes sociales de un vitoriano, con apellidos compuestos, educado en un colegio concertado y una puesta en escena más propia de los bajos fondos de otro tipo de urbes.

Sus bravuconadas eran fundadas. Los investigadores descubrieron que presuntamente comandaba una delegación al alza. Comerciaba con Rivotril, fármaco que mezclado con hachís, alcohol o pegamento forma el Karkubi, alucinógeno conocido como «la droga de los pobres» por su bajo precio. Pero lo que realmente alertó en el instituto armado fueron sus conexiones.

«Aunque tiene un papel secundario, estaba muy bien conectado», destacan fuentes de la investigación. Las escuchas y seguimientos dejaron atónitos a los agentes. Las chicas debían mantener relaciones íntimas con sus compañeros varones. Asaltaban «con violencia» a ciudadanos anónimos. Trapicheaban con drogas. Amenazaban a bandas rivales. Poco a poco elaboraron el organigrama principal de los Blood.

En la cúspide reinaba William Samuel, El Suprema. Se le creía retirado tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 17 años y medio de prisión tras ordenar en 2009 el asesinato de Daniel Martínez, un arrepentido de 21 años años. Un peón de los Blood le mató a balazos en un parque.

Rama guipuzcoana

Doce años después, y aún en situación de libertad condicional, El Suprema mandó a un lugarteniente acabar con 'el cantante' por alguna rencilla por concretar. A finales de verano de 2021, la Guardia Civil detuvo en una estación de Madrid a los tres elegidos para la «misión». En octubre de ese año se precipitaron los arrestos de los «principales cabecillas». En Vitoria hubo dos arrestados, otro en Agurain y dos hermanos fueron arrestados en Irun. Uno de ellos es Blizzy, jefe de Euskadi y encargado de captar y formar a nuevos integrantes de la banda. Además, pasaba armas a sus subordinados cuando era necesario.

Antes de ese momento capital, Instrucción 1 y el instituto armado se toparon con enormes dificultades. Los sospechosos tomaban «muchas precauciones». Dejaron de hablar por teléfono. Se comunicaban con claves. Desaparecieron de las redes sociales. Pero El Suprema dejó un rastro fundamental al exigir acabar con Lyl Pibi. Sus tres sicarios fueron detenidos cuando se disponían a viajar a la localidad del objetivo. Como otros investigados, pasaron varios meses en prisión preventiva. Salieron tras abonar fianzas de 3.000 euros. Aunque este operativo tuvo ramificaciones en Navarra y Sevilla principalmente, el caso quedó en 15 imputados hasta que el 19 de febrero, Izan, jefe en Madrid y Getafe, apareció muerto en un hostal de Ciudad Rodrigo.