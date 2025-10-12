Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto colgada por los Blood de Vitoria en un polígono de la ciudad en la que exhibían machetes de grandes dimensiones.

Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Euskadi en 2026

La investigación a esta banda, cuyo jefe de la zona norte residía en Irun, se ha cerrado esta semana en Vitoria. Habrá cargos de asesinato, drogas y organización criminal

David González

Vitoria

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Catorce cabecillas de la banda Blood, desde su líder nacional al joven presuntamente encargado de dirigir la sucursal alavesa, pasando por el jefe de ... la zona norte que residía en Irun y se ocupabade de impartir formación para ser 'blood' , saben que su juicio está más cerca. Esta semana, María Antonia Blanco, responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, ha cerrado la investigación abierta a mediados de 2021, cuando las escuchas telefónicas –que arrancaron con el presunto líder en Álava y se ampliaron a sus superiores– revelaron un inminente asesinato por encargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  3. 3 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  4. 4

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  7. 7 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  8. 8

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  9. 9

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  10. 10 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: Â«Era lo que buscabaÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Euskadi en 2026

Los 14 cabecillas de la cúpula nacional de los Blood serán juzgados en Euskadi en 2026