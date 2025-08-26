Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos

Cantur condena «enérgicamente» el comportamiento que incumple las normas del Parque de la Naturaleza y que fue publicado en redes sociales

Ángela Madrazo

Martes, 26 de agosto 2025, 09:08

El verano –y con él, la llegada de turistas– está dejando imágenes insólitas en Cantabria. En este aluvión de publicaciones en internet, el Parque de ... la Naturaleza de Cabárceno no se ha librado de la polémica. Cantur trata de indentificar a tres personas que se colaron en un risco del recinto de los lobos recientemente. Una vez identificados, formalizarán la denuncia. Desde la sociedad regional son contundentes: «Condenamos enérgicamente esta actitud incívica que pone en peligro la vida del visitante, de su familia y a los propios animales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  6. 6

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  7. 7 El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa
  8. 8 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue
  9. 9 Imanol, vecino de San Sebastián: «Tengo 74 años y añoro la antigua playa, peligrosa pero nos dejaban vivir un poco más»
  10. 10

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos

Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos