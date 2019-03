Buruz behera ni, ahoz gora zu Ivan Argote zinemagilea / Punto de Vista Iruñean izan berri den Ikuspuntu izeneko zinema jaialdian, irudiarekiko eta soinuarekiko euren jolasak azken muturretaraino eraman ohi dituzten zinemagile bik antipodak hartu izan zituzten euren esperimentuentzako bide, aitzakia, helburu BEGOÑA DEL TESO Donostia Domingo, 24 marzo 2019, 17:29

Bi izen, bi jatorri ezberdin eta pasio, maite-sukar, sukar-amets bera: zinema, mugimenduan den irudi soinudunarekiko atrebentziak. Kolonbiakoa da Ivan Argote, eskoziarra Luke Fowler. Biek hartu zuten Iruñea, denbora motzez edo luzez, kamerarentzako paisaitzat. Biek egin zuten jolas ausarta, mapari buelta emanez gero aurrez aurre geratzen diren lur eta lurtarrekin. Urrutien izan arren, hurbilen (mapa tolestuz gero) geratzen diren izaki eta eremu horiekin.

Ivan, berez, pintorea da. Eta performer-a. Informatikaria eta bideo artista ere bai. Ibiltari nekaezina. Kontalari fina eta zinez burlatia. Gehi ekintzaile-aktibista. Gehi hiztun dohainez betea. Gehi erakunde guztiak konkistatzen dituzten sortzaile limurtzaile horietako bat. Arte bildumazale frankok borroka egiten du bere lanak bereganatu ahal izateko. Bost urtez izan da Arco Arte Azokaren autore mimatua. Iruñean gaztetxoak bildu zituen bere ondoan eta munduan zehar planetaren aldeko aldarrikapenak egiten ziren egun berean, kalera atera ziren. Denak batera. Protestaz eta oihuz. Filmatu zuen manifestazio arraro eta bitxia. Editatu zuen gauez hotelean eta hurrengo egunean pantailan zen. Haur-Aktibismoa deitzen dio jokoari. Aitarengandik ikasitako jolas libertarioa, izan ere. 1973an hasi zen bera haurrak protestatzen irakasten.

Bestelakoa, oso bestelakoa, izan zen As Far As We Could Get izeneko bere proposamena. Lurreko mapari so ari zela antzeman zuen Ivanek urrunen zeuden bi herri gertuen zirela. Mapa tolestuz gero, jakina. Eta kanal bat, bide bat irudikatu zuen Kolonbiako Neivaren eta Indonesiako Palembangen artean. Irudikatu eta sortu. Sortu eta filmatu. Lotu zituen berbak, desirak, aurpegiak, erantzunik gabeko galderak eta itaunik bako arrapostuak. Begizta samur batean. Urrutien daudenak inoiz, inon baino hurbilen erakarriz.

Hala, jabetu ginen Iruñeko Ikuspuntun geundenok herri batzuk badutela kidekorik, parekorik lurreko antipodetan. Agian jakin gabe daude. Agian, Alizia bezala, ispiluan barrena joanak direla ez dakite. Ala bai. Nork daki?

Peruko Chincha Altako populazioak, esaterako, bat egiten du Kanbodiako Angkorrekoarekin. 2007ko lurrikararen hondamenditik berpizten ari den Peruko jende honek haien alde otoi egin zezaten eskatu zien, dolu garai hartan, Angkorreko tenpluetan apartaturik bizi diren monjeei.

Eta Espainiako Valladolideko Alaejos herriaren biztanleak aspaldian batu ziren ametsetan antipodetan dauden euren Wellington bizilagun Zeelanda berrikoekin. Asmo ederra zen eurena: Nazioarteko indarkeriaren aurkako eta bakearen aldeko martxari ekin zioten planetako bi hemisferioetatik.

Ivan kanala alegiazko zubiak irekitzen ari zela susmatu gabe, kasik joko berari heldu zion Luke Fowlerrek.

Iruñea eta Britainia Handiko Berwick –upon- Tweed ez dira antipodak, baina urrun samar izan arren, kontu, amets askotan dira berdin. Biak izan dira XVI. mendean altxatu harrizko harresiek besarkaturik, estuturik; babesturik bai, baina baita kasik setiaturik ere. Egun, biek darabiltzate hesi horiek paseo, kirol, topagune. Biak dira abangoardiako ikus-entzunezko sortzaileen bilkura paregabea.

Aurrez aurre, pare parean jartzen ditu biak estimu handiko Turner sarian finalista izandako artista Glasgowekoak. Bere kamera ibiltaria kide, Iruñeak eta Berwickek hitz-aspertu bat egiten dute pantailan. Soinuak garrantzi handiak izan du beti Fowleren lanetan. Maisu gobernatzen du Enceindre film honetan. Zarata, zarata leunak kolpatu egiten ditu horma horiek eta oihartzunak, gugan errebote. Zeluloide digitaleko errebote harrigarria.

Bai, antipodetan barna, antipodetatik at, antipodetara joan etorrian ibili ginen Ikuspuntu jaialdian. Ez, Iruñea eta Berwick ez daude elkarren urrunen ezta elkarren hurbilen ere baina Palembang eta Neiva hirien kasuan bezala irudiak eta murmurioek hizketan, hitzik bako hizketan jarri zituzten Baluarte jauregiko areto intimoetan, denboraren, hemisferioen, jolasaren, pantailaren izurretan.