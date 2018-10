Los bulos de la nueva ITV Cola en la ITV de Vara de Quart. / IRENE MARSILLA La AECA-ITV da algunas recomendaciones sobre la normativa de revisión de vehículos que entró en vigor el pasado mes de septiembre DV Martes, 16 octubre 2018, 11:00

Los cambios en la Inspección Técnica de Vehículos que entraron en vigor el pasado mes de septiembre suponen menos problemas para los conductores de lo que ellos piensan. Ese pánico infundado no tendría que ser tal si tenemos en cuenta los consejos de AECA-ITV, que desmonta algunos bulos sobre la nueva ITV.

No puedo circular si no me han hecho el diagnóstico a bordo (OBD). No es cierto. Claro que puedes circular si tu coche está en condiciones y con la ITV pasada. Es a partir del 10 de septiembre cuando se ha comenzado a acceder a las centralitas a través del sistema de diagnóstico abordo, lo que ocurrirá en tu próxima inspección. En un primer momento se está analizando el sistema de control de emisiones del vehículo, supervisando si existen averías, códigos de error o algún tipo de manipulación fraudulenta. Esto no es más que el comienzo, ya que después, cuando el Ministerio de Industria lo establezca, vendrá la inspección de los sistemas de seguridad controlados electrónicamente, tales como el airbag, el ABS, etc., que no se pueden inspeccionar si no es través de la centralita.

No puedo circular con un coche diésel. Falso. Desde AECA-ITV el mensaje ha sido claro. No podrán circular los coches diésel que contaminen más allá de la normativa. Si tu coche está en condiciones y ha pasado la inspección, adelante. Sólo tendrás que tener en cuenta las restricciones de acceso que, en su caso, cada ciudad haya establecido en sus Protocolos de medidas anticontaminación.

Puedo retrasar la ITV. Claro que no, no puedes retrasar la ITV. Lo que sí puedes, y es lo que ha cambiado, es adelantar la fecha de la inspección hasta un mes, sin esperar al vencimiento del plazo preestablecido y sin que ello afecte a la fecha de la siguiente inspección.

Cambiar de estación si el resultado de la inspección es desfavorable. Si por alguna razón tu vehículo no supera la ITV podrás cambiar de estación para que sea inspeccionado de nuevo. Pero ten en cuenta que esta nueva inspección al ser en distinta empresa o centro de ITV tendrá un coste que dependerá de cada empresa. Infórmate antes de hacer cualquier cambio.

Hay que llevar la factura del taller. Se recomienda. Si la primera inspección ha salido desfavorable, la estación de ITV nos va a pedir el CIF o Razón Social del taller que efectuó la reparación que será anotado en el Informe de Inspección, o anotarán auto reparación en el caso de que lo hayamos arreglado nosotros. En el primer caso, si bien no es obligatorio, es aconsejable que puedas aportar la factura del lugar donde hayas reparado el vehículo.

Habrá más suspensos por emisiones. No tendría por qué haberlos. Los límites no se modifican. Lo que cambia ahora es la forma en la que se inspeccionan determinados vehículos a través del OBD. No sustituye al control de emisiones física (tal como se hace actualmente). Primero se efectuará el chequeo del sistema de emisiones del vehículo por el puerto OBD y si todo está correcto, se seguirá con la verificación de los gases por el tubo de escape.

El cuentakilómetros supondrá un problema añadido. Siempre ha contado. Desde 2013 en las estaciones se tomaba nota de los kilómetros que se añadían al informe, pero ahora, si lo tienes defectuoso, fuera de servicio o no se puede leer, reemplázalo antes de acudir a tu cita, ya que en caso contrario, la inspección será desfavorable. Es obligatorio que se puedan ver los kilómetros y que no haya evidencias de manipulación.