Un buffet cobra 65 euros porque un bebé de trece meses utilice una trona: «No es un peluche, si se sienta tiene que pagar» El restaurante exigió a los padres del bebé el pago si su hijo utilizaba la trona durante la comida

J.M. Martes, 21 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Una tarifa de 65,90 euros para que un bebé de treces meses se siente a la mesa de un buffet. Esa es la situación que vivieron el pasado domingo 19 de octubre dos clientes del conocido restaurante Les Grands Buffets de Narbona a los que se les exigió el pago de esta cantidad, correspondiente al precio por comensal del restaurante, si querían utilizar una trona para su hijo de apenas un año durante la comida.

Una situación que ocurrió ante los ojos de una periodista del medio francés Midi Libre, que ha recogido el testimonio de los afectados de este cobro, que consideran desmesurado, y ya ha generado debate en el país vecino.

Frédéric, el padre del pequeño Gabriel, relató que había pasado por el restaurante unas horas antes para informarse sobre las condiciones del lugar. «Nos dijeron que los cochecitos estaban prohibidos, pero que nos facilitarían una trona sin inconvenientes», explicó. Sin embargo, al regresar con su pareja, su bebé y un grupo de amigos, la situación cambió por completo. «La reserva era para doce personas, pero al llegar con Gabriel nos dijeron que, si queríamos que se sentara en la mesa, teníamos que pagar 65,90 euros», contó el padre.

El importe, equivalente al menú completo de un adulto, dejó atónitos a los presentes. Así el progenitor trató de razonar con la recepcionista, recordándole que su hijo de 13 meses ni siquiera comía de manera independiente. Pero la respuesta fue tajante: «No es un peluche, es una persona, así que cuenta como un comensal normal. Si no quiere pagar, tendrá que tenerlo en brazos».

La decisión del establecimiento responde a la normativa que Les Grands Buffets de Narbona aplica desde el 1 de octubre y que considera a todos los niños, sin importar su edad, como adultos a efectos de la reserva. En su página web se especifica que no se ofrecen tarifas reducidas ni excepciones para bebés.

El desconcierto de Frédéric fue mayúsculo. «No fui yo quien hizo la reserva, y ya habíamos comido en otros lugares sin problemas. Me parece una política totalmente desprovista de humanidad», lamentó. Cuando intentó mencionar al gerente que le había garantizado una trona sin coste, el personal de recepción llegó incluso a acusarlo de mentir.

Finalmente, resignado, el padre tuvo que cenar con su hijo sobre las piernas. «El resto del equipo fue muy amable, pero la experiencia quedó arruinada. Me parece indignante que pretendan cobrar 65,90 euros por un bebé. Ese es el precio de un festín para un adulto, no de una trona para un niño de un año», concluyó.

Temas

Restaurantes

Hostelería