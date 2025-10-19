Bomberos tratan de controlar un incendio desatado en la Sierra de Elguea, en Álava
Técnicos forestales de Gipuzkoa se han desplazado hasta el lugar para comprobar la evolución del fuego
B.C.
Domingo, 19 de octubre 2025, 08:28
El incendio declarado ayer sobre las 20:00 horas en la Sierra de Elguea, entre Arriola y Narbaiza en Álava sigue activo. El fuego se ... desató ayer por causas que por el momento se desconocen. En estos momentos bomberos de parques de Álava y Bizkaia trabajan para controlarlo y evitar que se propaguen las llamas.
Las labores de extinción se están complicando por el viento que está azotando en la citada sierra. Hasta el terreno se han desplazado también técnicos forestales de Gipuzkoa para controlar la evolución del fuego. Si bien no ha hecho falta que bomberos del parque de Gipuzkoa acudan a ayudar a sofocar las llamas, según ha podido saber este periódico.
El Departamento de Seguridad ha pedido a la población que no se acerque a la zona del incendio.
