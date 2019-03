Bilbao se vuelca hacia la ría Imágenes aérea de la ría de Bilbao. / Reuters La hostelería apuesta por el Ensanche mientras Indautxu pierde vigor como foco comercial LUÍS GÓMEZ Lunes, 18 marzo 2019, 19:57

Una de las agentes inmobiliarias más relevantes de Bilbao, que prefiere mantener el anonimato, reconoce que nunca hubiera imaginado ver tantos locales comerciales vacíos en una de las mejores zonas de la ciudad. Casi 40 establecimientos, emplazados en tramos cercanos a la 'milla de oro' y vertebrados en torno al eje que conforman Licenciado Poza, Iparraguirre y Rodríguez Arias, en pleno corazón de Indautxu, se encuentran libres desde hace meses. No solo eso. Uno de los más codiciados de Ercilla acaba de ser alquilado tras aceptar los propietarios una rebaja del 40%. Expertos consultados por este periódico sostienen que lo peor no es el duro «reajuste» de las rentas, que juzgan «lógico», sino que «grandes marcas» empiezan «a renegar» de Ercilla, una arteria 'prime' hasta hace muy poco tiempo y que atraviesa uno de los peores momentos de su historia.

Firmas que llegaron a desembolsar hasta 12.500 euros por albergar sus escaparates en este emplazamiento «no pagarían ahora ni 7.000» por el mismo inmueble. La antigua tienda de Louis Vuitton, en el número 42 de la Gran Vía, cuelga el cartel de 'se alquila' desde el pasado verano, mientras que la alemana Hugo Boss, a escasos metros, ha abandonado recientemente el mercado bilbaína incapaz de rentabilizar los 15.000 euros que pagaba todos los meses.

La misma agente, que ha protagonizado algunas de las operaciones más espectaculares de los últimos años, ejerce la autocrítica.Asume que esta situación deriva en parte de la «codicia y visión cortoplacista»con que han trabajado algunos colegas. «Han descuidado estas calles, llenándolas de ópticas y tiendas de teléfonos móviles, en vez de apostar por negocios de gran calidad, que son al final los que elevan el caché y mantienen el prestigio». También subraya el efecto «devastador» que ha provocado el auge de las ventas 'online' y el desplazamiento del «atractivo comercial» a otras zonas debido a la concentración de grandes cadenas españolas de moda –Inditex, fundamentalmente, Mango, Desigual yCortefiel– en el tramo de Gran Vía que va de la Plaza Circular a Moyua.

«Medidas de equilibrio»

Este movimiento, esgrimen varios especialistas, confirmaría el vuelco de la ciudad hacia la ría. No obstante, agentes económicos han alertado del riesgo de este viraje si no se acompañan «de medidas de equilibrio» que garanticen la «armonización» y un desarrollo lineal. Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro, la principal organización comercial local, advierte acerca de la necesidad de «reflexionar» sobre esta transformación y «abordar una estrategia global y compartida en beneficio de toda la ciudad. Hay que actualizarlas y evitar que áreas del centro, como Rodríguez Arias, se queden descolgadas». En este escenario de continuas transformaciones consideran que no es casual la marcha de Bershka –una de las grandes enseñas del emporio de Amancio Ortega– del antiguo cine Consulado.

El cruce de Ercilla y Rodríguez Arias ha sufrido la crisis comercial y muchas fachadas muestran el cartel de 'se alquila'. Las aperturas se suceden cerca de la ría. / Ignacio Pérez

Durante los últimos años, los grandes proyectos de hostelería y hotelería, así como los relacionados con el mundo docente y el desarrollo de empresas innovadoras, esgrime Roberto San Salvador del Valle, catedrático de la Universidad de Deusto e investigador de cambios sociales y urbanos, han tenido como principales ejes de acción las áreas más cercanas a la ría. Parece como si la Gran Vía trazara una línea divisoria que partiera la villa en dos bloques e inclinara la balanza a favor del Ensanche y Abandoibarra en detrimento de Indautxu, que pierde vigor como foco comercial. Segúnel sociólogo Ander Gurrutxaga, esta tendencia ha sido especialmente visible desde la apertura del Guggenheim.

Favorecida por la llegada de más turistas que nunca, la restauración y la hostelería viven una época de oro tras colocar los focos enejes como Colón de Larreátegui y Henao. Tras casi 20 años, el 'michelin' Fernando Canales abandonó el PalacioEuskalduna, donde ha recalado el triestrellado Atxa con su primera experiencia urbana –Eneko Bilbao–, para plantar dos restaurantes que registran llenos diarios en Juan de Ajuriaguerra. Curiosamente en un local «maldito» que había sido testigo de «sucesivos fracasos», recuerda Paulino Martín, que tiene media ciudad empapelada con carteles de su inmobiliaria. «Parecía que nunca iba a llegar el día que algún negocio funcionase en este lugar, pero, por fin, le han dado la vuelta a la tortilla. ¡Y de qué manera! Algo tendrá que ver la bonanza de esta zona». ElZapirain y Basuki, otro de los fogones de moda de Bilbao, escogieron antes esta calle.

Con vistas espectaculares a la ría, el Vincci Consulado Bilbao ha reforzado la oferta hotelera de Mazarredo. Colón de Larreátegui, punto neurálgico de la hostelería. Ajuriaguerra, por su parte, ha atraído a grandes chefs.

Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, admite que elEnsanche vive un furor impulsado «por la excesiva concentración» de establecimientos en arterias que «antes quizá no tenían tanta» actividad. Destaca, especialmente, «el 'boom' de bares de día» que han creado «un nicho de mercado» en Ledesma y Heros. Mientras, Pozas se ha quedado, en su opinión, para la gente más joven «y como cada vez hay menos jóvenes, parece como si tuviesen menos actividad. Pero Indautxu mantiene el tipo, sobre todo, García Rivero».

A este cambio se ha sumado el sector hotelero. Tanto los establecimientos de reciente apertura –el Vincci de Alameda Mazarredo– como los que están por llegar –el que se levantará en la vieja sede del Banco Santander o en el histórico edificio de La Granja– confirman este nuevo rumbo. Álvaro Díaz-Munío, director del Ilunion y presidente de Destino Bilbao, organización que aglutina a los empresarios hoteleros, asume que la hostelería se ha convertido en uno de los principales motores económicos del nuevo Bilbao turístico hasta el punto de que «nos obliga a todos los directores de hoteles a enviarles allí a nuestros clientes. Es evidente que la zona está muy de moda porque es donde se cuece todo ahora mismo».

«Que peatonalicen calles»

Sin embargo, Díaz Munío entiende que la pujanza delEnsanche no tiene por qué «llevarse por delante a Indautxu. La irrupción de unas áreas no tiene por qué suponer la desaparición de otras. Es como si Bilbao La Vieja tuviera que tragarse al Casco Viejo porque haya emergido con fuerza. Debe haber sitio para todos, aunque los alquileres tan desorbitados tienen mucha culpa de los numerosos cierres que se han producido en Indautxu», argumenta, al tiempo que se muestra partidario de impulsar planes de peatonalización para que calles como María Díaz de Haro «vayan para arriba. Está a 5 minutos de todo, aunque parezca el fin de la ciudad».

«Casi todos los pisos de Indautxu se acaban vendiendo» Si comercialmente Indautxu ha sufrido los estragos de la crisis comercial y el estallido de la burbuja de los altos alquileres, en materia residencial ofrece gran fortaleza. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la propiedad Inmobiliaria de Bizkaia explica que Autonomía «limita y marca barreras. Hay una frontera. De Autonomía para arriba, en dirección a la plaza de toros, los precios bajan mucho. Los pisos los ocupan muchos extranjeros. Pero de Autonomía para abajo se vende casi todo, con una demanda muy similar a la del Ensanche».

Este Bilbao de dos márgenes, por el contrario, apenas manifiesta diferencias en el mercado de viviendas, excepto en el segmento de alto standing. Cuatro de los pisos más caros anunciados hoy mismo en la guía inmobiliaria de este periódico –tres de ellos por encima del millón de euros– están situados en elEnsanche. «Siempre ha tenido precios más 'nobles'. En nuevos barrios como la Plaza Euskadi se valora mucho la cercanía al entorno de la ría. Es un valor añadido, cosa que hace años no sucedía. Pero Indautxu no ha perdido, sin embargo, valor ni encanto. Sigue siendo una zona muy buena», sostiene Gonzalo Irizar de la inmobiliaria Irizar. José Manuel González, presidente del Colegio de Agentes de la propiedad Inmobiliaria de Bizkaia, corrobora que los desequilibrios «no son tan evidentes». Explica que Indautxu mantiene «su tirón» y que las viviendas del Ensanche son más caras «porque lo han sido toda la vida. Son más antiguas y también más grandes que las del resto de la ciudad».