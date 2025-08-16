Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luis Ángel Gómez

Bilbao se funde en la fiesta

Miles de personas se dan cita en un frenético txupin que da inicio a nueve días de excesos y actividades de todo tipo

Andrea Cimadevilla

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:40

Pocas cosas se esperan en Bilbao con tantas ganas como el txupin. Ese frenético instante en el que Marijaia sale de su escondite tras un ... año de descanso para abrazar la ciudad y dar su bendición a nueve días de fiesta y excesos. Unos minutos en los que solo reina la alegría, la diversión, el desenfreno. Las ganas de pasarlo bien y desconectar del mundo real. En los que una colorida masa de gente se rinde a los pies de la diosa de la Semana Grande al compás de la canción que Kepa Junkera compuso en 1997 y que ya se ha convertido en todo un himno. Es escuchar la famosa «Mari, Mari, Marijaia dator» y que se nos erice la piel.

