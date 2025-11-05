Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco mejorará la formación de cuidadores. Iñigo Royo

Bienestar destina casi 170 millones a políticas de familia

El departamento contará con un presupuesto superior a 342 millones de euros y ampliará hasta los 4 años las ayudas a la crianza

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco contará con un presupuesto superior a 342 millones de euros en 2026. El apoyo ... a las familias, que contará con casi 170 millones, es el eje principal de acción e incluirá medidas como la ampliación hasta los 4 años de las ayudas de 200 euros mensuales a la crianza. «El núcleo familiar es la base de la comunidad y la clave para fortalecer la cohesión social», ha afirmado este miércoles la consejera Nerea Melgosa en el Parlamento Vasco.

