Bienestar destina casi 170 millones a políticas de familia

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco contará con un presupuesto superior a 342 millones de euros en 2026. El apoyo ... a las familias, que contará con casi 170 millones, es el eje principal de acción e incluirá medidas como la ampliación hasta los 4 años de las ayudas de 200 euros mensuales a la crianza. «El núcleo familiar es la base de la comunidad y la clave para fortalecer la cohesión social», ha afirmado este miércoles la consejera Nerea Melgosa en el Parlamento Vasco.

De esos casi 170 millones destinados a políticas familiares, el 97% (casi 165 millones) serán inyectados en la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familias. Otras propuestas clave presentadas por la consejera en este ámbito son la incorporación de familias monoparentales en el tramo de 4 a 7 años (100 mensuales) o la subida de un 10% de las ayudas por excedencia o reducción de jornada, tal y como adelantó DV.

El segundo eje de acción, para el que se movilizará más de 43 millones de euros, pretende reforzar la autonomía y la emancipación juvenil. Este ámbito engloba diferentes líneas estratégicas. En vivienda el Gobierno Vasco blindará con 15 millones Emantzipa. Aunque el programa prevé ayudas de 300 euros mensuales durante dos años para jóvenes a partir de 23 años, la consejera ha admitido que la partida «podría ampliarse» en función de la demanda.

En materia de sensibilización, se movilizará más de un millón de euros para programas pilotos de emancipación. A esta inyección se le añade el presupuesto de 650.000 euros que extenderá a Donostia el servicio GAZ (Gazte Emantzipazio Zerbitzua), o los 3 millones destinados a fomentar el empleo juvenil.

El tercer y último punto clave es el refuerzo, con más de 80 millones de euros, del ámbito de la atención a los cuidados, con los que se mejorará la formación y acreditación de los cuidadores (158.000 euros en 2026, con capacidad para acreditar hasta 2.000 personas al año). Además, se impulsará el servicio de la teleasistencia avanzada BetiON (16,1 millones de euros) con un nuevo módulo frente a la soledad no deseada. Junto con el apoyo a familias cuidadoras (150.000 euros) se elaborará una nueva Estrategia con las Personas Mayores (80.000 euros).