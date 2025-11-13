Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro logístico de Berzosa Hostelería en Etxebarri (Bizkaia). SUBASTAS TRADEMAT

Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas

El precio inicial de la subasta, que termina el próximo 27 de noviembre, es superior a los dos millones de euros

J.M. / AGENCIAS

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

La distribuidora vizcaína Berzosa Hostelería, especializada en la venta al por mayor de productos alimenticios que suministraba desde hace 30 años a bares, restaurantes y comercios, subasta su centro logístico en Etxebarri (Bizkaia) como parte de su plan de liquidación, tras entrar en concurso de acreedores el pasado mes de junio.

En concreto, la compañía subasta la nave y oficinas que la empresa poseía en el polígono industrial de Leguizamón, en la que se ubicaba el supermercado 'cash&carry' desde donde también vendía sus productos directamente al público.

Las pujas están abiertas, tanto para profesionales como para particulares, en la página web de Subastas Trademat y tienen un precio inicial de salida de 2.275.668,00 euros. La fecha del cierre de la subasta tendrá lugar el próximo 27 de noviembre y para llevar a cabo una puja se solicita un depósito de 80.000 euros.

Inaugurada en 1996, Berzosa Hostelería se encargaba del suministro a establecimientos hosteleros de Euskadi, Cantabria y Burgos, y llegó a contar con una docena de carnicerías propias. Con una facturación anual cercana a los 14 millones de euros, el año pasado alcanzó «el colapso financiero» cuando «las tensiones de tesorería impidieron a la firma hacer frente a los compromisos de pago, acumulando una deuda que precipitó la declaración del concurso de acreedores en junio de 2025».

La compañía mantenía una plantilla de 84 trabajadores. En concreto, la nave que ahora se subasta, de 3.000 metros cuadrados y ubicada en la calle Lapurdi, albergaba las oficinas y el centro de distribución de Berzosa Hostelería.

La planta había sido ampliada y reformada en el año 2023 como parte de la estrategia de expansión de la empresa, que apostó por abrir en la misma parcela una tienda en formato 'cash&carry' para la venta a particulares, con una zona de aparcamiento para dar servicio a los clientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  2. 2 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  3. 3 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  4. 4 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  5. 5

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  6. 6 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  7. 7

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  10. 10 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas

Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas