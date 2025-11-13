Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas El precio inicial de la subasta, que termina el próximo 27 de noviembre, es superior a los dos millones de euros

La distribuidora vizcaína Berzosa Hostelería, especializada en la venta al por mayor de productos alimenticios que suministraba desde hace 30 años a bares, restaurantes y comercios, subasta su centro logístico en Etxebarri (Bizkaia) como parte de su plan de liquidación, tras entrar en concurso de acreedores el pasado mes de junio.

En concreto, la compañía subasta la nave y oficinas que la empresa poseía en el polígono industrial de Leguizamón, en la que se ubicaba el supermercado 'cash&carry' desde donde también vendía sus productos directamente al público.

Las pujas están abiertas, tanto para profesionales como para particulares, en la página web de Subastas Trademat y tienen un precio inicial de salida de 2.275.668,00 euros. La fecha del cierre de la subasta tendrá lugar el próximo 27 de noviembre y para llevar a cabo una puja se solicita un depósito de 80.000 euros.

Inaugurada en 1996, Berzosa Hostelería se encargaba del suministro a establecimientos hosteleros de Euskadi, Cantabria y Burgos, y llegó a contar con una docena de carnicerías propias. Con una facturación anual cercana a los 14 millones de euros, el año pasado alcanzó «el colapso financiero» cuando «las tensiones de tesorería impidieron a la firma hacer frente a los compromisos de pago, acumulando una deuda que precipitó la declaración del concurso de acreedores en junio de 2025».

La compañía mantenía una plantilla de 84 trabajadores. En concreto, la nave que ahora se subasta, de 3.000 metros cuadrados y ubicada en la calle Lapurdi, albergaba las oficinas y el centro de distribución de Berzosa Hostelería.

La planta había sido ampliada y reformada en el año 2023 como parte de la estrategia de expansión de la empresa, que apostó por abrir en la misma parcela una tienda en formato 'cash&carry' para la venta a particulares, con una zona de aparcamiento para dar servicio a los clientes.