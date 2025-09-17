El magnate hippie de los helados que renuncia a su compañía: «Mi conciencia no me permitía formar parte de ella» Jerry Greenfield ha anunciado su renuncia tras afirmar que Ben & Jerry's, conocida por su activismo social, ha perdido «la indepencia para seguir sus valores»

Jerry Greenfield, cofundador de la popular marca de helados Ben & Jerry's conocida por su valores sociales, ha anunciado su renuncia pública a continuar formando parte de la compañía tras denunciar que la firma de helados ha perdido «la independencia para seguir» sus «valores» desde que pasó a manos de Unilever.

La decisión llega después de que, en 2022, la compañía fracasara en su intento de impedir que Unilever vendiera sus productos en asentamientos judíos de Cisjordania, medida que, según Ben & Jerry's, contradecía su filosofía y que no ha cesado desde entonces.

En un comunicado difundido por su socio Ben Cohen en X, Greenfield explicó: «Ya no podía, a toda conciencia, y después de 47 años, seguir siendo un empleado» de la empresa fundada en Vermont en 1978.

Greenfield fue más allá y acusó a la compañía de haber sido «silenciada, marginada por miedo a molestar a quienes están en el poder», en un contexto en el que, según dijo, el Gobierno de Estados Unidos «ataca los derechos civiles, los derechos de voto, los derechos de los inmigrantes, las mujeres y la comunidad LGBTQ».

Además, añadió que «es profundamente decepcionante llegar a la conclusión de que esa independencia, la base misma de nuestra venta a Unilever, se ha perdido».

La marca, creada por Greenfield y Cohen hace más de cuatro décadas, fue adquirida en 2000 por Unilever y actualmente depende de Magnum Ice Cream Company, una de sus filiales.

Desde Magnum respondieron que mantienen su compromiso con el legado de Ben & Jerry's: «No estamos de acuerdo con la perspectiva de (Greenfield) y hemos buscado involucrar a ambos cofundadores en una conversación constructiva sobre cómo fortalecer la posición poderosa basada en valores de Ben & Jerry's en el mundo», afirmó un portavoz.

El otro fundador, Ben Cohen, también se ha mostrado crítico en los últimos meses. En mayo fue expulsado de una audiencia en el Senado estadounidense tras gritar que «el Congreso paga bombas para matar niños en Gaza». Reconocido opositor a la política israelí, Cohen firmó en 2023 una carta abierta junto a otras personalidades judías contra el lobby pro-Israel AIPAC.

Mientras tanto, Unilever avanza en la separación de Magnum, que se espera empiece a operar como empresa independiente a mediados de noviembre.