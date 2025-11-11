Benjamin Bikman, científico: «Cuanto menos carne come un ser humano, más pequeño se vuelve el cerebro» El experto en metabolismo e insulina asegura que el cerebro humano depende de nutrientes de origen animal para su correcto desarrollo

El investigador estadounidense Benjamin Bikman, conocido por sus estudios sobre el metabolismo y la insulina, ha aegurado que el cerebro humano depende de nutrientes de origen animal para su correcto desarrollo en su reciente participación en el pódcast 'The Diary of a CEO'. Durante la entrevista, el académico sostuvo que la reducción del consumo de carne podría afectar directamente al tamaño del cerebro humano.

«Los vegetarianos tienen cerebros más pequeños. Cuanto menos carne come un ser humano, más pequeño se vuelve el cerebro», afirmó Bikman. «El cerebro depende en gran medida de la densidad de nutrientes que proviene de los alimentos de origen animal, y sufre cuando no los obtiene».

Según el investigador, esta carencia nutricional también podría explicar el aumento de los casos de depresión entre personas que adoptan dietas veganas o vegetarianas. Bikman señaló que los ácidos grasos omega-3 esenciales son un factor clave, ya que, de las tres variedades que existen, el ser humano solo puede obtener una de origen vegetal —la menos útil para el organismo—, mientras que las otras dos proceden exclusivamente de productos animales.

«Un vegano puede recurrir a suplementos, por supuesto», matizó Bikman. «Pero debe ser lo suficientemente consciente para saber qué le falta y lo bastante acomodado para poder costearlos».

Consejos nutricionales para vegetarianos Proteína sí, pero de origen vegetal . Teniendo como referencia el Plato de Harvard, que establece que un menú debe estar compuesto por 50% frutas y/o verduras, 25% hidratos de carbono y 25% proteínas, la dieta vegetariana tan solo afecta a este último cuarto del plato. En ese sentido, basta con sustituir la proteína de origen animal (carnes y pescados) por aquella de origen vegetal, presente en alimentos muy variados como legumbres, soja, seitán, tofu o tempeh.

Ojo con la vitamina B12, hierro y calcio . Hay ciertos nutrientes que se obtienen principalmente de la carne, por lo que habrá que buscar alternativas. Los déficits más frecuentes en vegetarianos son de vitaminas, concretamente la vitamina B12 que se podrá obtener con un consumo más intenso de quinoa, quinoa, algas marinas , lentejas y verduras de hoja verde. Estas últimas son también un buen aliado para garantizar la absorción del hierro, junto con alimentos con vitamina C como los cítricos. Si, además, optamos por la vertiente vegana que rechaza el consumo de lácteos y huevos es posible que tengamos déficit de calcio, que puede sustituirse por col rizada, hojas de mostaza o soja.

Transición natural supervisada. Optar por el vegetarianismo es una opción personal que ha de hacerse conociendo todo lo que ello supone. Una vez convencidos de ello, es recomendable realizar una transición natural, no de golpe, para ver cómo asimila nuestro cuerpo la nueva dieta alimentaria y, en este sentido, conviene que la supresión de alimentos sea progresiva y, lo más importante, que esté controlada por un médico nutricionista para garantizar que no haya déficit nutricional.

