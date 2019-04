Los beneficios de vaciar tu casa: trucos para hacerlo, habitación por habitación La acumulación de objetos que no se necesitan reduce el espacio vital, aumenta el estrés y favorece la acumulación de polvo, convirtiendo tu hogar en un lugar menos saludable RAQUEL ALCOLEA DÍAZ Lunes, 22 abril 2019, 08:53

El estrés puede venir del trabajo, del ritmo de vida y de las cargas familiares o las preocupaciones, pero también podemos tener al enemigo en casa. Y no nos referimos a las personas con las que se convive, sino a la casa en sí. La distribución, el desorden y la acumulación de objetos pueden generar estrés, tal como explica Carles Surià, Ingeniero y Consultor en biohabitabilidad, quien además asegura que sufrir un malestar derivado del modo en el que se vive y de los materiales que a uno le rodean en el día a día es más frecuente de lo que se piensa.

Para prevenir el estrés derivado de la acumulación de objetos en el hogar, el experto propone organizar el espacio conforme a nuestros usos, necesidades y gustos, pero evitando acumular objetos. «Tenemos demasiados estímulos en la vivienda. Olores, colores, texturas, estructuras... Tenemos de todo en casa y eso no solo acaba reduciendo el espacio vital, sino que además puede aumentar su toxicidad. Cuantas más cosas acumulemos, más difícil será limpiarla y más polvo se acumulará», explica el experto, quien incide en el hecho de que el polvo es, según la OMS, uno de los peores contaminantes que existe y que más fecta a la salud. En este sentido, revela que el polvo no solo viene del exterior, sino que también se genera en la propia vivienda si no se sigue una higiene adecuada, pues proviene de alfombras, cortinas, moquetas, fundas, colchas, muebles acolchados... «Con el uso de todas esas cosas también generamos polvo, que se une al polvo que viene del exterior», explica.

Esta es una de las razones por las que Carles Sùria asegura que vaciar la casa y deshacernos de los objetos que no necesitamos y que no aportan nada puede suponer, no solo beneficios a nivel psicológico, pues lograremos aumentar nuestro espacio vital y nuestro bienestar, sino también beneficios para la salud. «Una casa con menos polvo, será más saludable», aclara.

Otra forma de evitar el estrés en el hogar, según el experto, es incorporar elementos naturales que acerquen a la naturaleza, como, por ejemplo, maceteros de arcilla para aportar el elemento tierra, formas curvas, colores azules o un surtidor de agua, para introducir el elemento agua, la luz natural para el elemento fuego, y acristalamientos, espacios amplios para disponer del elemento aire. Finalmente, la reducción de elementos tóxicos en pinturas y muebles reduce el cansancio del cuerpo y el sistema inmunológico, lo que permite mejorar también el bienestar.

Lo importante es, según explica, que uno cuando llegue a su casa, sienta que es su espacio propio, que es acorde con su personalidad y que cuando llegue a casa esté rodeado de lo le enriquezca, no de lo que le estorbe o le agobie. Deben ser estímulos agradables. Por ejemplo, una ventana con vistas, cambios suaves entre claridad y oscuridad, variedad de materiales y superficies, tonos y sonidos naturales, «siempre dentro de un orden, evitando la hiperestimulación». Además, es imprescindible que toda vivienda disponga de un lugar de descanso con silencio para equilibrar los pensamientos.

La época del cambio de armario es un buen momento para oganizar le resto de la casa

¿Por dónde empiezo a vaciar la casa?

Lo más difícil, según explica Carles Sùria, es tomar la decisión. Una vez que se ha tomado, lo importante es organizarse bien y tomarse el tiempo necesario para hacerlo. «Lo que no se puede hacer es intentar hacer ese cambio un día por la noche y entre semana, porque no te dará tiempo pues al día siguiente tendrás que madrugar. Lo ideal es aprovechar cuando se pueda disponer de un fin de semana completo para dedicarse a ello y vaciar habitación por habitación de lo que no es necesario, pues eso permitirá ver los resultados en cada habitación y resultará motivador continuar con la siguiente estancia», explica.

Para iniciar lo que ya se ha acuñado con la expresión «spring cleaning», pueden resultarte útiles estas ideas, que han sido recopiladas tras varios testimonios tomados durante la pausa para el café en la redacción.

Cómo vaciar la cocina

Un repaso a los distintos compartimentos o estanterías te harán descubrir que guardas botes de conservas caducados y frascos de especias caducados. Y lo mismo sucede en la nevera donde es probable que tengas varios botes de tomate frito, ketchup, mostaza o salsas de todo tipo que deberías haber tirado hace tiempo.

Si analizas el cajón donde guardas los cubiertos quizá encuentres objetos que no deberían estar allí. ¿Cuántos tapones para el vino tienes guardados? ¿Y cuántos palitos para comida china? ¿Cuántos sacacorchos tienes y cuántos de los abrelatas que guardas funcionan? Aprovecha también para deshacerte de los cubiertos «de otra clase» o de los cubiertos que los niños usaban cuando eran pequeños. Si te da mucha nostalgia, guárdalos, pero el cajón no es su lugar.

A los vasos, platos y tazas también les llega la hora de renovarse. Quizá sea un buen momento para deshacerte de los que tienen alguna mancha que no se quita, alguna rayadura o están descoloridos o feos. También es probable que descubras en las estanterías algunos accesorios de pequeños electrodomésticos que en realidad nunca usas y varios recipientes de plástico que además de estar feos ni siquiera tienen tapa.

Algunas personas guardan los productos de limpieza en el cuarto de baño, otros en el armario de la terraza y otros, en la cocina. Si los guardas en la cocina, procura tener a mano solo los productos que vayas a usar en el día a día. No acumules productos de varias marcas con el mismo fin y comprueba cuáles están casi acabados y vacía el espacio.

Bolsas de tela o bolsas de esas grandes reutilizables que se usan cuando vas a la compra y no quieres bolsas de plástico. ¿Has contado cuántas tienes? ¿Y cuántas de ellas usas? Es hora de hacer limpieza. Y si hablamos de bolsas de plástico, la historia ya es más seria. Dejemos de usar plásticos. Tanto tu casa, como tu salud y el planeta te lo agradecerán.

Trapos, estropajos y bayetas. Si tienes un cajón dedicado a guardarlos, es importante que selecciones bien, que dejes de acumular y te quedes con los que estén en mejor estado. Renueva a menudo los estropajos y tira los que ya están muy usados. Separa los trapos y las bayetas que usas a la limpieza de la cocina de las que usas para otras estancias. Si utilizas trapos para la limpieza del cuarto de baño esos deben ser usados únicamente para esa tarea.

Cómo vaciar el salón

Si eres de los que acumulas revistas, periódicos, catálogos y hasta folletos de publicidad, es hora de revisar todo lo que está escondido en el salón y llevarlo al contenedor del papel para reciclarlo. Si llevan meses en el revistero, o en la estantería, o en el cajón o sobre la mesa y no los has consultado, es probable que realmente no necesites acumularlos.

Recuerdos de boda, de viajes, de comunión, de bautizos, regalos de decoración que no te gustan demasiado... Piensa, ¿realmente te hace feliz tener expuesto este «bazar de los horrores»? Si te gustan, estupendo. Pero si solo los tienes expuestos en el salón por si algún día viene aquella persona que te lo ha regalado y no quieres decepcionarle, más vale que te deshagas de ello lo antes posible. Las llaves antiguas, las velas gastadas, los llaveros de todo tipo y los imanes de la nevera también se incluyen en este apartado.

Manualidades de los niños. Sí, es enternecedor y a ellos les encanta que su familia den valor a lo que hacen. Pero cuando ya se han lucido durante un tiempo en uno de los espacios privilegiados del salón, ha llegado la hora de guardarlos en el baúl de los recuerdos, que los niños verán cuando sean mayores y descubrirán las cosas tan bonitas y tan creativas que hacían cuando eran pequeños. Da un margen de tiempo para disfrutarlos expuestos y después guárdalos si no deseas tirarlos.

¿Acumulas en los cajones pilas gastadas y monedas de todo tipo tanto en los vaciabolsillos como por los cajones? Es hora de buscar por toda la casa y organizar este tema. ¿Has encontrado por ahí alguna peseta? Confiesa...

Las pilas, a su lugar de reciclaje y las monedas, a recopilar y guardar. Si son muchas, quizá te convenga hacer aquello que se hacía antes con más asiduidad cuando los niños abrían sus huchas de cerdito: pedir en el banco esos recipientes de plástico que ayudan a contabilizar el dinero que tienes para después ingresarlo en la cuenta.

Organizar los cajones es el primer paso

Cómo vaciar el dormitorio

Si revisas los cajones, quizá sea adecuado que te deshagas de esa ropa interior que o bien ya no te viene o bien está algo desgastada. También te resultará útil deshacerte de los calcetines desparejados. Sí, esos que siempre guardas por si en algún momento su pareja. Si le has dado un tiempo prudencial (el correspondiente al vaciado de dos cestos de lavar) es hora de decir adiós a los calcetines sueltos.

El tradicional cambio de armario que se hace una vez que decimos adiós a las bajas temperaturas es el momento más idóneo para despedirte de esa ropa que guardas año tras año a pesar de que no te la has puesto en toda la temporada. Unas se guardan para el «por si acaso» pues no es raro decir aquello de «ya me lo pondré cuando adelgace» y otras prendas se guardan porque, aunque uno no se las pone, en realidad están «como nuevas». Los expertos aconsejan ser conscientes de que, independientemente de que la ropa sea o no de tu talla, con el tiempo cambia nuestro estilo y nuestros gustos y es mejor no acumular ropa que en realidad no te vas a poner más. Y más, en el armario es probable que encuentres unas cuantas perchas rotas o con algún saliente que pueda dañar tu ropa.

Los documentos y papeles suelen desbordar los cajones. En algunas casas se suelen guardar en el salón y en otras, en el dormitorio. O incluso en otras en el recibido. Facturas, cartas, documentos del banco, contratos, declaraciones de la renta. Organiza por temas y por carpetas esos documentos y deshazte de aquello que ya no te resultará útil. Quizá los recibos de la luz del 2011 ya no te resulten útiles. Selecciona el plazo de tiempo durante el cual conservarás los documentos y será más fácil clasificarlos y conservarlos.

Algunas personas guardan las toallas en el cuarto de baño, otras en el dormitorio. Lo que está claro es que, al igual que la ropa, también hay que renovar las toallas. Un buen filtro para saber cuáles son las que debes conservar y las que no es hacerte esta pregunta: «¿Le daría a un invitado a casa esta toalla para secarse?». Y la misma pregunta debes aplicar para seleccionar los juegos de sábanas que guardarás y de los que debes despedirte.

Las toallas y las sábanas también deben renovarse

Cómo vaciar el cuarto de baño

Si eres de los que tienes mueble con cajones en el cuarto de baño, allí encontrarás un sinfín de cosas inservibles acumuladas. Los productos cosméticos y el maquillaje también caducan, por lo que revisarlos y probar si están en buen estado te ayudarán a deshacerte de lo que ya no sirve. Además, si sigues utilizándolos corres el riesgo de que tu piel, tus labios, tu pelo o tus ojos sufran algún tipo de reacción alérgica.

Botecitos de gel, de champú, de «body lotion», gorritos de ducha... ¿De verdad tienes que guardar cada uno de los botes que has ido acumulando durante tus estancias en hoteles? Esto es de lo primero que debes eliminar de tus cajones.

También es probable que te encuentres en los cajones unos cuantos cepillos de dientes para el «por si acaso». Pero aquí la regla es clara, si sois dos en casa debes tener dos cepilos de dientes, si sois tres, tres cepillos, si sois cuatro, cuatro... y así sucesivamente. No necesitas más cepillos de dientes y tampoco necesitas botes de pasta de dientes a medias. Intenta gastar los que estén a medias y procura ir al día con el día.

La caja de los medicamentos (en unas casas se guarda en el cuarto de baño, en otras en los dormitorios o incluso en el salón) es una de las que incluye una mayor cantidad de «por si acasos», pero es la que debería estar más vacía. En primer lugar porque la mayoría de los medicamentos prescritos son de un uso, es decir, para esa dolencia en concreto en ese momento en concreto y en segundo lugar porque no deben usarse caducados. Identifica cuáles están caducados y acércalos al punto SIGRE de reciclado de medicamentos de tu localidad.

Cómo vaciar la habitación de los niños

Es hora de deshacerte de la ropa que ya no le viene. Y esto incluye también los disfraces, los uniformes y los conjuntos de chándal. También el calzado que, en el caso de los niños, ha de renovarse con mucha frecuencia, tanto por el crecimiento como por el desgaste.

A la hora de organizar los juguetes y deshacerte de algunos de los que ya no encajan con su edad y sus juegos, los niños serán grandes aliados. Es cierto que les cuesta mucho desahacerse de los juguetes a los que tanto cariño tienen, pues han formado parte de su crecimiento, pero te ayudarán a la hora de seleccionar y quizá te sorprendan, pues no suelen tener apego hacia muchas cosas, sino a algunas en particular.

¿Cuántos portalápices cargados de pinturas, rotuladores y bolígrafos hay en su habitación? ¿Cuántos de ellos pintan? Comprobar los que siguen en buen estado y los que no ayudará a hacer una primera selección. Aunque lo cierto es que es una de las cosas que más se acumulan. ¿De verdad son necesarias ocho cajas de colores, cinco de rotuladores, decenas de bolígrafos, doce lápices y 30 gomas rotas de borrar?