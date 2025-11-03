«Belaunaldien arteko ituna berriz pentsatzeko» sinposioa, Bilbon
Maila handiko adituak bilduko ditu, besteak beste Jan van de Venis jurista, Javier Soria Espin ikertzailea edota Elena del Barrio soziologoa
«Belaunaldien arteko ituna berriz pentsatzeko» eta gaur egungo aldaketa «sozial, demografiko eta kulturalen testuinguruan elkarrizketa berriak irekitzeko» asmoz, astelehen honetan Eusko Ikaskuntzak 'Heldu, Gazte. Belaunaldien arteko elkartasuna helburu' sinposioa antolatu du Bilbon. Topaketak maila handiko adituak eta eragile sozialak bilduko ditu, besteak beste Jan van de Venis jurista, Javier Soria Espin Paris School of Economics erakundeko ikertzailea edota Matia Institutuko Elena del Barrio soziologoa.
Horrela, Jan van de Venis jurista eta etorkizuneko belaunaldien eskubideen aldeko nazioarteko defendatzaileak emango du sinposioko hitzaldi nagusia. Bere ikuspegitik, egun hartzen diren erabakiak funtsezkoak dira etorkizuneko ongizatea, justizia eta jasangarritasuna bermatzeko. Van de Venisek belaunaldi berriak subjektu aktibo eta eskubidedun gisa aitortzea proposatzen du, ingurumen osasuntsu eta gizarte bidezko baten oinordeko gisa.
Bestalde, Javier Soria Espin Paris School of Economics erakundeko ikertzaileak belaunaldien arteko mugikortasuna eta meritokrazia modernoa aztertuko ditu. Bere ikerketek erakusten dute «igogailu soziala» moteldu egin dela, eta arrakasta pertsonalaren logika lehiakorra ordezkatzeko beharra dagoela, lankidetza, ekitate ekarlea eta ongizate komuna lehenetsiko dituen etika sozial berri baten alde.
Orobat, Matia Institutuko Elena del Barrio Truchado soziologo eta adinkerian adituak belaunaldi etiketek gizartea zatitzeko duten eragina aztertuko du. Bere proposamena da belaunaldi arteko harreman benetakoak eraikitzea, errespetuan, interes partekatuetan eta adin guztien balioaren aitortzan oinarrituta.
Sinposioa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailarekin elkarlanean antolatu da.