Babybel dice adiós al famoso envoltorio de sus quesitos tras «cinco años de investigación»

El lanzamiento ya ha comenzado en el Reino Unido, primer mercado en adoptar la nueva presentación.

J.M.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:05

Los célebres quesitos Babybel se preparan para un cambio significativo en su imagen exterior. El Grupo Bel, compañía matriz de la marca y presente en medio centenar de países, ha confirmado que el envoltorio externo pasará a fabricarse con papel reciclable, dejando atrás el tradicional celofán. El lanzamiento ya ha comenzado en el Reino Unido, primer mercado en adoptar la nueva presentación.

Según la multinacional, esta evolución ha requerido cinco años de trabajo y una fuerte inversión económica. El objetivo era hallar un material que ofreciera las mismas garantías de protección y, al mismo tiempo, mantuviera la experiencia característica de abrir un Babybel. «Debíamos conservar ese gesto tan reconocible, esa sensación de desenvolver un pequeño regalo», explicó Béatrice de Noray, directora general adjunta del Grupo Bel, en declaraciones al medio francés BFMTV.

Aunque el envoltorio de papel es la gran novedad, la capa interna no sufrirá cambios. La emblemática cera roja que recubre cada pieza seguirá desempeñando su función. Desde Bel insisten en que esta barrera continúa siendo indispensable para preservar la calidad del queso y su sabor.

Introducido ya en Reino Unido, Babybel prevé extender la innovación a otros mercados durante los próximos años. Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa recibirán la nueva versión en 2026, y el despliegue mundial para los 50 países donde opera concluirá en 2027. Para entonces, la empresa promete que el 100 % de los Mini Babybel utilizarán papel certificado, con criterios de gestión forestal responsable y trazabilidad garantizada. Iniciativas parecidas ya están en marcha para otras marcas del grupo, como Kiri y La Vaca que Ríe.

