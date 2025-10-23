Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias Doña Letizia apostó por un 'look' de pantalón y blusa con mangas de pedrería, Leonor por un conjunto de Armani y la Infanta Sofía lució un mono 'noir' de espalda descubierta

Siete y tres minutos de la tarde. Es la hora a la que han llegado este jueves los Reyes y sus hijas al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para disfrutar, como manda la tradición del Concierto de la Fundación Princesa de Asturias, antesala de los premios. Al abrirse las puertas de los coches oficiales en los que viajaban —don Felipe y doña Letizia en uno, y Leonor y Sofía en otro—, la Familia Real ha sido recibida entre aplausos, vítores y piropos. Los cuatro respondieron a esa cálida bienvenida saludando cordialmente mientras las cámaras captaban el momento. Pasado el umbral de la puerta llegaban las primeras fotos oficiales. Y hubo unanimidad en la gama de color elegida para el evento: reinaron el negro y el azul marino.

Sobriedad y elegancia son las dos palabras que mejor definen los estilismos reales escogidos para el Concierto de los Premios Princesa, el primero de los actos de la apretada agenda que tienen estos días en la región. De nuevo la Reina Letizia acertó de pleno en su elección: sofisticada y refinada. Apostó por un pantalón negro de talle alto y pata ancha de la marca Sibila, que ha combinado en esta ocasión con una blusa de manga corta en marino con cuellos estilo 'babydoll' en contraste satinado negro y mangas acabadas en pedrería negra con efecto de azabache. Sin duda esos abalorios han sido el toque 'chic' y original que ha llamado más la atención. A los pies unos salones destalonados 'noir' acharolados de su marca de confianza, Magrit. De complementos lució una cartera de mano en satén diseñada por Felipe Varela y discretas joyas.

La Princesa Leonor, en la misma gama cromática que su madre y también elegantísima, optó por un conjunto de Emporio Armani. Ella también huyó de faldas y vestidos y escogió un pantalón azul marino y una chaqueta de estilo tweed de la firma italiana con destellos plateados.

Quien más ha arriesgado ha sido la Infanta Sofía quien, de nuevo, ha escogido un mono para la ocasión. Todo al negro, cuello halter y espalda descubierta en un 'look' moderno y muy acorde a su edad. Lejos de los tacones, la pequeña de las hijas de los Reyes escogió para vestir sus pies unas bailarinas de punta semitransparentes que le daban al 'outfit' un toque divertido.

Las tres, tanto la Reina como Leonor y Sofía, lucieron melena suelta. En el caso de la Princesa de Asturias con raya al medio y ligeras ondas, como también lo hizo su hermana, con el rizo algo más marcado. Doña Letizia en cambio escogió raya a un lado con el pelo acabado en pequeñas ondas al agua. Las tres estaban radiantes.