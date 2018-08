El Ayuntamiento de Vitoria clausura «por ruido» el local que organizaba una «fiesta sexista» Cartel con el que la discoteca anuncia la fiesta, El Consistorio ya ha notificado esta medida cautelar adoptada debido a que el disco pub acumula varios expedientes sancionadores por «exceso de ruidos» NURIA NUÑO Viernes, 17 agosto 2018, 18:22

El grupo municipal Irabazi-Ganar en el Ayuntamiento de Vitoria ha pedido este viernes la cancelación de una «fiesta sexista» prevista en un local de la capital alavesa, y de la que ha tenido constancia a través de las redes sociales. En el cartel del evento que se iba a celebrar este sábado, 18 de agosto, «en el disco pub Perseus, se publicita que intercambiarán chupitos por besos». Según ha expresado la formación política, «desde la iniciativa impulsada por Ezker Anitza y EQUO Berdeak este tipo de eventos denigran la imagen de las mujeres, convirtiéndolas en meros objetos sexuales», ha subrayado en un comunicado. La discoteca anuncia la fiesta con un cartel en el que aparece una chica con un top ajustado y escotado con las frases: «Si no me acuerdo, no pasó. Lo que sucede en Perseus se queda en Perseus. Cambiamos besos x chupitos. Te animas...».

Finalmente, la polémica fiesta no se celebrará. ¿El motivo? El Ayuntamiento de Vitoria ha decidido, según ha podido saber este diario, adoptar como medida cautelar la clausura de actividad del establecimiento debido a la acumulación de expedientes sancionadores por exceso de ruido. El concejal responsable del área de Medio Ambiente y Urbanismo, Iñaki Prusilla ha firmado una providencia para «incoar expediente sancionador al pub Perseus por la comisión de una infracción grave de la Ley del Ruido. Al mismo tiempo, se ha decretado la medida cautelar de clausura de actividad». Ésta se hará efectiva a lo largo de este viernes, puesto que ya se ha notificado. En consecuencia, «la fiesta no se podrá celebrar», explica un portavoz municipal.

El disco pub, que «lleva meses siendo muy problemático», tanto por cuestiones relacionadas con fiestas de carácter machista como por incumplimientos en materia de ruido, ya ha sido sancionado tres veces por «exceso de ruido y tiene abiertos otros cuatro expedientes sancionadores por este motivo que aún se están tramitando.

La decisión de clausurar la actividad de este local se tomó después de una inspección en la que se realizaron mediciones en las que «los niveles de ruido duplicaban lo autorizado. De 22 decibelios permitidos se alcanzaron los 43,9. Esto pone de manifiesto que la situación de molestia es insostenible. Los vecinos y vecinas la llevan padeciendo mucho tiempo», se apunta desde el Ayuntamiento.

Dado que el Consistorio ha podido comprobar que «los diferentes expedientes sancionadores con imposición de multas no tienen los efectos deseados para el cese de las molestias, se ha decidido «clausurar» el establecimiento. «El titular de la actividad ha vulnerado las órdenes administrativas una y otra vez; evidenciando una conducta de total falta de respeto a las órdenes administrativas y a la carencia de la más mínima sensibilidad respecto al sufrimiento que, de forma continuada, vienen padeciendo los vecinos y vecinas cercanos», apostilla.

Respecto al caso de la polémica fiesta anunciada para este 18 de agosto, el Departamento de Medio Ambiente analiza, desde un punto de vista jurídico, si se trata de «un tipo de evento de los contemplados en las prohibiciones de la Ley de Juegos y Espectáculos; en cuyo caso se tomarían las medidas oportunas», ha señalado Iñaki Prusilla. Éstas deberán tener «todas las garantías jurídicas».

Podemos e Irabazi han criticado que la discoteca Perseus de Vitoria haya sido clausurada hoy por el Ayuntamiento debido a que ha incumplido la normativa de ruidos, en lugar de hacerlo porque organiza fiestas de marcado carácter machista.

Otras polémicas recientes

Ésta no ha sido la primera vez que la polémica rodea a este local, situado en la calle Cercas Bajas de Vitoria. En marzo de 2017 sus responsables ya tuvieron que cancelar un evento similar denominado 'Miss Colita Sexy', con el que se quería premiar al mejor culo femenino. Entonces, se animaba a las mujeres a competir por ver quién tenía el mejor trasero con la promesa de entregar un premio de 200 euros a la ganadora, pero algunas horas después de que se tuviera constancia del evento el Ayuntamiento de Vitoria lo prohibió por incitar al sexismo y considerar que atentaba «contra la dignidad de las mujeres».

Además, un año después de buscar a 'miss colita sexy', el mismo local esperaba celebrar la 'Mini Falda Party' para encontrar «la minifalda más sexy de la noche». No obstante, el concurso tampoco tuvo lugar ya que el departamento de Espacio Público del Ayuntamiento de la capital alavesa prohibió su celebración por considerar el show «sexista, discriminatorio y atentatorio contra la dignidad de la mujer». La fiesta programada en el establecimiento de Cercas Bajas ofrecía, además, «consumiciones gratis si se acudía en minifalda».

A primera hora de este viernes, el concejal de Irabazi en el Consistorio vitoriano, Oscar Fernández, había pedido al alcalde y al Gobierno vasco que volvieran a actuar para que este evento de índole sexista no se celebrara, al tiempo que se abriera un expediente sancionador a este local. «Es inadmisible que en una ciudad donde se trabaja por la igualdad real y contra cualquier tipo de acto sexista tengan lugar estos eventos donde se convierte a las mujeres en meros objetos sexuales. No es la primera vez que ocurre en este local y desde Irabazi creemos que es el momento de ser más contundentes en la acciones sancionadoras», ha subrayado.

«Cultura de la violación»

Tras tener constancia de la organización de este nuevo evento, tampoco se ha hecho esperar la reacción del movimiento feminista. A través de las redes sociales, éste ha aludido al hecho de que el título de la fiesta, el 'Si no me acuerdo no pasó' es «cultura de la violación, carta libre para que abusen de nuestros cuerpos», han expresado. En este sentido, la Asamblea de Mujeres de Álava ha exigido al equipo de Gobierno que actúe «en consecuencia. No es la primera vez que este lugar organiza eventos que atentan contra nuestras libertades. ¿El resto de partidos, ¿qué decís?», han cuestionado.