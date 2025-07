El aviso de una experta sobre el ayuno intermitente: «Se cree que cuanto menos comas, mejor; y esto no es así» La médico de Urgencias Amara Aladel señala en un vídeo los beneficios de esta técnica y adviert sobre los posibles equívocos que puede provocar

I.G.D. Miércoles, 2 de julio 2025, 17:22 | Actualizado 17:35h.

El ayuno intermitente está de moda. La técnica que consiste en alternar periodos de alimentación con otros de ayuno se ha hecho muy popular por su presunta eficacia para la pérdida de peso o grasa. Con todo, para que tenga los resultados deseados en la salud hay que entender cómo funciona y cuáles son los beneficios que genera.

La médico de Urgencias Amara Aladel hace hincapié en que el ayuno intermitente no es una dieta, sino que «es simplemente dejar de comer durante una ventana de tiempo y comer en unas horas reducidas». Aunque parece sencillo, hay quien lo entiende mal y no equilibra los dos periodos: «Creen que mientras más ayunes, mejor, o mientras menos comas, mejor. Y esto no es para nada así».

Con el ayuno intermitente, explica la doctora, el organismo entra en modo reparación: «Baja la inflamación, se reequilibra tu intestino, y tu cerebro produce una sustancia llamada BDNF, que es una proteína que ayuda a aprender mejor, a tener más memoria a la vez que protege tu mente a largo plazo».

Todo ello lo refleja en un vídeo sobre el que la propia Amara Aladel advierte que «no sustituye a la consulta médica. Son solo unas recomendaciones generales que tú decides si seguir o no». De hecho, la médico de Urgencias confirma que con la técnica del ayuno intermitente «sí se puede perder grasa», aunque no es el único ni el más importante de sus beneficios: «También tendrás más foco, digestiones ligeras y salud metabólica. No es magia, es ciencia».