El aviso de un cocinero: «El plato que más se pide en los restaurantes indios es el más caro y cutre»

La experiencia de ir a un restaurante indio en Europa difiere drásticamente de lo que realmente se come en el país asiático. Esta es la contundente afirmación de un joven responsable de un restaurante de comida india, quien explica que los comensales europeos, impulsados por el precio, eligen habitualmente platos que son a la vez los más sencillos de preparar y, paradójicamente, los de peor calidad.

El foco de su análisis se centra en el plato estrella de la mayoría de los menús: el pollo tikka masala. Según este cocinero hindú, existe una estrategia de venta clara por parte de los establecimientos. «La mayoría de vosotros lo primero que pedís es este porque suele ser el plato de pollo más caro». Esta preferencia, explica, se basa en una percepción errónea muy extendida en el viejo continente: «no sé por qué, pero en Europa lo caro es sinónimo de mejor cuando no tiene nada que ver».

Pollo tikka masala, fácil y salsa embotellada

Lejos de ser una joya culinaria compleja, este plato resulta ser una elección estratégica para los restaurantes indios en Europa y España, aunque su calidad sea cuestionable. El joven restaurador no dudó en exponer el proceso de preparación. «Es probablemente el plato más fácil de hacer y probablemente el más cutre». La razón detrás de esta baja calidad reside en la falta de elaboración artesanal: «en la mayoría de los restaurantes indios que he trabajado yo se usa un bote, el mismo que compráis vosotros del Lidl para cocinarlo».

De hecho, la autenticidad de este popular plato es nula, ya que «el tikka masala ni siquiera es indio». Pero no es esta la única desviación de la auténtica gastronomía de la India que señala este joven, quien cita también otro plato conocido, el Korma, un estofado de carne de pollo o cordro cocido en una salsa cremosa hecha con yogur, crema de coco o frutos secos.

«Otro de los platos que soléis pedir mucho, con mucho coco, muy dulce». Este gusto por el dulzor en los platos principales choca con la tradición local: «A los indios no nos gusta tanto comer dulce con la comida», aclara. En su lugar, los indios prefieren el «curri clásico».

Incluso las decisiones más básicas, como el pan o la bebida, están invertidas. El pan más consumido en Europa es el naan, pero un indio jamás lo pediría. «Un indio pedirá chapati, que es un pan más del día a día, más integral». En cuanto a la bebida de yogur lassi, señala que los europeos suelen tomarlo de postre cuando para los indios es una bebida que se consume para acompañar la comida.

El joven restaurador concluye que, debido a estas elecciones, «muchas veces, aunque vayáis a un restaurante indio, no estáis probando para nada comida india, para nada lo que se come en la India». Para quienes buscan una experiencia auténtica, el responsable del restaurante Durga, ubicado en Lleida, compare los platos que los indios sí o sí pedirán si están en la carta: bndi, baigan bharta o dal makhani. Su objetivo final es claro: que el público logre comprender «la extensa y la auténtica gastronomía india».

