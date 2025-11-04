Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avioneta que tuvo que aterrizar de emergencia en la playa de Bidart Philippe Etcheverry

Una avioneta realiza un aterrizaje de emergencia en una playa de Bidart

El piloto, que esperaba permiso de la torre de control para aterrizar en Biarritz, notó que perdía velocidad y altitud y tuvo que buscar una pista alternativa

B.C.

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

No todos los días aterriza una aeronave en un arenal. Es un hecho inusual y que, sin embargo, ocurrió ayer en la localidad francesa de ... Bidart, según cuenta el diario Sud-Ouest. Todo sucedió cuando una pequeña avioneta, que había despegado del club de vuelo Dassault-Bréguet en Biarritz, se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Biarritz. Cuando el piloto se aproximaba al citado aeropuerto, la torre de control le ordenó que mantuviera el vuelo y esperara. El experimentado piloto obedeció, pero visto que la aeronave empezó a perder velocidad y, poco a poco, también altitud, tuvo que tomar la decisión de cambiar de ruta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una avioneta realiza un aterrizaje de emergencia en una playa de Bidart

Una avioneta realiza un aterrizaje de emergencia en una playa de Bidart