Una avioneta realiza un aterrizaje de emergencia en una playa de Bidart

No todos los días aterriza una aeronave en un arenal. Es un hecho inusual y que, sin embargo, ocurrió ayer en la localidad francesa de ... Bidart, según cuenta el diario Sud-Ouest. Todo sucedió cuando una pequeña avioneta, que había despegado del club de vuelo Dassault-Bréguet en Biarritz, se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Biarritz. Cuando el piloto se aproximaba al citado aeropuerto, la torre de control le ordenó que mantuviera el vuelo y esperara. El experimentado piloto obedeció, pero visto que la aeronave empezó a perder velocidad y, poco a poco, también altitud, tuvo que tomar la decisión de cambiar de ruta.

Ante el riesgo de acabar estrellándose contra una zona urbana, el piloto, que pertenece a un club de vuelo de la localidad francesa, buscó una pista alternativa. En pocos minutos, identificó una playa en la que no había nadie y aterrizó de emergencia como pudo en el poco espacio que quedaba entre el mar y las dunas rocosas. El hombre, de 67 años, consiguió salir ileso y sin causar daños personales. La gendarmería gala aérea, que se personó en el lugar, alabó la maniobra realizada por el piloto de quien destacó «la sangre fría que tuvo» para buscar una alternativa.

Este martes, autoridades y miembros del club de vuelo se han acercado hasta la playa para evaluar la situación y ver de qué manera pueden sacar la avioneta de la arena. No quieren arriesgarse y por tanto no van a hacerla despegar por los problemas técnicos que pueda tener. Por el momento, han desmontado las alas y el fuselaje para que sea más ligera y pueda ser transportada más facilmente. La operación requiere cierta rapidez por la cercanía del agua y la subida de la marea.