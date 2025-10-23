Los dos aviones que no consiguen aterrizar en Bilbao: han despegado cuatro veces y todavía no han llegado Cientos de pasajeros no han logrado todavía llegar al aeropuerto de Bilbao más de doce horas después del horario previsto

Javier Medrano San Sebastián Jueves, 23 de octubre 2025, 12:00

Los pasajeros de dos aviones procedentes uno de Alicante y otro de Ibiza que debían aterrizar este pasado miércoles por la noche en el aeropuerto de Bilbao siguen sin poder desembarcar en el aeródromo de la capital vizcaína más de doce horas después de su hora prevista de llegada y tras cuatro vuelos fallidos entre ambas aeronaves con motivo de la borrasca 'Benjamín', que ha dejado vientos de más de 110 km/h en Euskadi y aviso rojo en la costa.

Se trata de cientos de viajeros, a bordo de un Airbus A320-214 y un A320-232, que han despegado en dos ocasiones con destino Bilbao pero que tanto en los vuelos del miércoles por la noche como en los de la mañana de este jueves han visto como debido a las inclemencias meteorológicas no lograban aterrizar en Loiu y terminaban haciéndolo en Barcelona, sin llegar todavía a su destino.

En el caso del avión de Alicante, un aeronave de Vueling cuyo vuelo original corresponde al VY1451, el primer trayecto con destino Bilbao despegó sobre 20.50 horas del miércoles y debía aterrizar en la pista de Loiu alrededor de una hora más tarde. Sin embargo, tras cerca de cuarenta y cinco minutos de maniobras fue desviado a Barcelona. Desde allí, esta mañana ha volado con destino a la capital vizcaína, donde de nuevo no ha podido aterrizar teniendo que regresar otra vez al aeropuerto de la ciudad condal.

Una situación idéntica a la ocurrida a los pasajeros del vuelo VY3975 Ibiza-Bilbao, que tampoco pudo aterrizar en el aeropuerto de Loiu el miércoles por la noche y fue desviado a Barcelona. Este jueves, en su segundo intento de llegar a Bilbao, tampoco ha tenido éxito y se ha visto olbligado a retornar al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.