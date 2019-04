Un avión para ellos dos solos 00:33 Los pilotos les dejaron hacerse una fotos en la cabina al aterrizar en Ibiza / I.R. Un par de alaveses vuelan sin más pasaje de Vitoria a Ibiza por 60 euros. Asier Cárcamo, uno de estos privilegiados, es la segunda vez que lo logra DAVID GONZÁLEZ Miércoles, 3 abril 2019, 12:09

Viajaron a cuerpo de rey. Con un centenar de asientos para elegir a sus anchas. Dos vitorianos, Asier Cárcamo e Íñigo Rodríguez, fueron los únicos pasajeros del vuelo Vitoria-Ibiza que despegó la noche del sábado de Foronda a las 21.05 horas. Nadie más reservó plaza. El primero de este dúo privilegiado abonó 40 euros por su billete. El segundo sólo la mitad al estar empadronado en la isla pitiusa por motivos laborales.

Por sesenta euros disfrutaron de lo más parecido a un vuelo privado. Los pilotos, de hecho, les dejaron acceder a la cabina e inmortalizar la experiencia al tomar tierra en las Baleares. La azafata se desvivió en aprovisionarles durante la hora larga que permanecieron en el aire.

¿Cómo lograron semejante hazaña? Lo desvela Asier, de 38 años y que regenta un negocio de flyboard en Ibiza. «El Imserso hace varios viajes con los abuelitos alaveses y sabía que el sábado llegaba el último de la temporada. Pero es un vuelo de ida y vuelta porque la base se encuentra en Ibiza, de donde tenía que salir al día siguiente para hacer otras rutas. Así que lo busqué en internet y reservé. Como mi amigo Íñigo también tenía que venirse se lo chivé», dice pícaro.

Al ser el primero en reservar, el vuelo con Iberia Air Nostrum le salió por esos pírricos 40 euros.

El sábado, al entrar en la terminal ya les informaron de que no habría más viajeros. Tuvieron el avión de Air Nostrum, que roza el centenar de plazas, para ellos solos. Optaron por sentarse en la primera fila. Por supuesto inmortalizaron cada momento. El acercamiento a la aeronave, la subida por las escalera, el interior y hasta la cabina, rebosante de pilotitos luminosos.

«Te sientes como un famoso. Es una experiencia VIP», comenta entre risas Íñigo Rodríguez, también establecido en Ibiza donde se emplea en una compañía que opera con turistas de alto standing.

«Eres 'el' pasajero»

Carc no es un neófito en esta experiencia al alcance de muy pocos. El 1 de diciembre cubrió la misma ruta en solitario. Pero aquella vez fue de pura chiripa. «Me acompañaron a Foronda mis padres y no había nadie en los mostradores. De repente vino un empleado y me soltó:'Ah, así que tú eres el pasajero'», enfatiza Asier. En la zona de embarque descubrió por sus propios ojos que no se trataba de una broma.

Cárcamo y Rodríguez, antes de subir a la aeronave / I.R.

Era un vuelo similar al del sábado. La aeronave de Iberia acababa de traer de Ibiza a un centenar de jubilados y debía regresar a su base en la conocida isla. Los billetes se ponen siempre a la venta, pero al tratarse de vuelos poco publicitados, tienen poca demanda.

«No es conexión habitual, no la conoce nadie o casi nadie», proclama Asier, quien hace unos años abandonó un puesto de trabajo fijo en una fábrica de Vitoria para iniciar una nueva vida en Ibiza. Y tras esta segunda exclusiva experiencia aérea no descarta intentarlo «en más ocasiones».