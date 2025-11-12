El 94% de los autores de ciberdelitos detenidos en Europa son hombres

Atrapar a un ciberdelincuente no es tarea fácil. Seguir la pista del autor de un delito en la red puede ser complicado, pero no es ... imposible. «Exige especialización, medios y tiempo, pero existe la posibilidad de identificar a un ciberdelincuente», explica Joseba Arruabarrena, uno de los responsables de investigación de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza. Aunque muchos piensen lo contrario, es posible cazar a la persona que ha consumado un delito utilizando un perfil falso en redes sociales o localizar el dinero robado a través de una estafa de criptomonedas. Los ciberdelincuentes son detenidos por todo el mundo pero, ¿quién se esconde detrás de un ciberdelito?

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ha elaborado este año un perfil aproximado de los autores de este tipo de delitos en base a las detenciones realizadas. «La Europol habla de personas con una media de 28 años, entre las que un 94% son hombres y tienen conocimientos tecnológicos avanzados», explica Arruabarrena.

«Se aprovechan de la rutina»

En lo que respecta a las víctimas, «el FBI determinó en un informe publicado a principios de 2025 que suele tratarse de personas de unos 40 años con estudios superiores». Según este perfil, es gente «cualificada» que trabaja sobre todo en empresas y «acostumbrada a una rutina». Entonces, el ciberdelincuente se aprovecha de esas situaciones rutinarias para «meterse en medio» y llevar a cabo la estafa sin que la víctima se dé cuenta.