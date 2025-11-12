Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un 'hacker' en acción. La ciberdelincuencia es la segunda mayor fuente de crimen en Gipuzkoa. Félix Morquecho

El 94% de los autores de ciberdelitos detenidos en Europa son hombres

Las víctimas suelen ser personas de 40 años, con estudios superiores y cualificadas, según un perfil elaborado por el FBI este año

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:57

Atrapar a un ciberdelincuente no es tarea fácil. Seguir la pista del autor de un delito en la red puede ser complicado, pero no es ... imposible. «Exige especialización, medios y tiempo, pero existe la posibilidad de identificar a un ciberdelincuente», explica Joseba Arruabarrena, uno de los responsables de investigación de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza. Aunque muchos piensen lo contrario, es posible cazar a la persona que ha consumado un delito utilizando un perfil falso en redes sociales o localizar el dinero robado a través de una estafa de criptomonedas. Los ciberdelincuentes son detenidos por todo el mundo pero, ¿quién se esconde detrás de un ciberdelito?

