Autoko, osasuneko eta mugikorreko aseguruak, gazteen artean kontratatuenak

Gazteak gero eta ohituago daude aseguruarekin, nahiz eta kasu askotan oraindik ere beren familien babes ekonomikoaren mende egon poliza ordaintzeko

DV

Larunbata, 16 abuztua 2025, 17:22

Espainiako gazteak gero eta ohituago daudela aseguruarekin, nahiz eta kasu askotan oraindik ere beren familien babes ekonomikoaren mende egon poliza ordaintzeko. Horien artean autoko, osasuneko eta gailu elektronikoetako aseguruak dira gazteak gehien ezagutzen dituztenak. Hala dio ICEAk 16 eta 30 urte bitarteko 1.800 pertsonari online egindako inkestak.

Kontratatutako estalduren aniztasunak tradizionalenetatik, hala nola autoa edo osasuna, eta mugikortasun-modu berriei edo teknologiaren erabilera intentsiboari lotutako beste batzuek agerian uzten dute babes pertsonalarekiko eta ondare-babesarekiko gero eta sentsibilitate handiagoa dagoela adin goiztiarretatik.

Aipatutakoaren adibide da auto-segurua, nahitaez harpidetu beharrekoa dena, gidatzen dutenen %37,8k soilik ordaintzen duena oso-osorik. Kasu askotan, gurasoek hartzen dute beren gain gastu hori. Osasunaren babesak ere leku nabarmena du. Galdetutakoen ia erdiak (%44,1) aseguru mediko pribatua du, baina % 11,9k soilik ordaintzen du bere poltsikotik (asegurua dutenen %26,9k). Datu horrek iradokitzen duenez, estaldura mota horren balorazio handia badago ere, finantzaketa gurasoen esku dago oraindik ere.

Bidaia-aseguruek ere presentzia nabarmena dute. Hiru gaztetik bik adierazi dute azken 12 hilabeteetan bidaiatu dutela. Eta horietatik heren batek aseguruarekin egin du. Beraz, horrek esan nahi du inkestatu guztien % 22,3k aseguratuta bidaiatzen duela. Laguntzako animalien ongizateari buruzko kezka datuetan ere islatzen da. Zundatutako gazteen ia erdiak adierazi du maskota bat duela etxean, eta, horietatik, % 37k aseguru batekin babesten zuen. Guztira, gazteen % 18,1ek etxeko animalientzako aseguru bat du.

