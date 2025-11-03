Aurelio Rojas, cardiólogo: «La creatina ayuda a vivir más y mejor, sobre todo a partir de los 50» El especialista asegura que «cada vez tenemos más claro que la creatina no es únicamente un suplemento para el rendimiento deportivo»

L. G. San Sebastián Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:29

La creatina, conocida durante décadas como un suplemento reservado a los deportistas de élite, empieza a abrirse paso en la medicina preventiva y la salud general. El cardiólogo Aurelio Rojas asegura que «cada vez tenemos más claro que la creatina no es únicamente un suplemento para el rendimiento deportivo». Según explica, los estudios recientes avalan su papel en «mejorar la energía, disminuir la fatiga, promover la recuperación e incluso favorecer la concentración y el rendimiento cognitivo».

Rojas subraya que estos beneficios son especialmente relevantes en personas mayores de 40 o 50 años, y muy particularmente en mujeres en menopausia, para quienes la creatina «es un suplemento más que interesante para tener en cuenta hoy en día».

¿Creatina sí o no? El doctor Rojas responde sin titubeos: «Sí, sin lugar a dudas». Según el especialista, este compuesto —presente de forma natural en nuestros músculos— no solo aumenta la fuerza muscular, sino que también reduce la pérdida de masa asociada al envejecimiento, mejora la resistencia, fortalece los huesos y reduce la fatiga mental.

Lejos de ser perjudicial, Rojas recalca que la creatina «no daña los riñones ni el hígado, no produce caída de cabello y no causa retención de líquidos». Al contrario, su acción es intracelular, lo que contribuye a mejorar la hidratación del tejido muscular.

El cardiólogo también apunta a sus beneficios menos conocidos: disminuye el azúcar en sangre, reduce el colesterol, tiene efecto antiinflamatorio y puede ayudar en casos de depresión o lentitud mental. Además, añade, su uso prolongado es «seguro y bien tolerado», incluso a largo plazo.

La cantidad de creatina recomendable

¿Y cuánta creatina se necesita para obtener todos estos efectos? Rojas lo deja claro: «Entre 3 a 5 gramos al día en una sola toma, en el momento que prefieras, es más que suficiente»

.

No hace falta ser deportista para beneficiarse: «Los mayores de 50 años, las mujeres en menopausia y las personas en rehabilitación o con enfermedades crónicas son quienes más pueden notar sus potentes resultados en salud».

El mensaje de Aurelio Rojas es rotundo: la creatina deja de ser exclusiva del gimnasio para convertirse en una aliada de la salud integral. «Tú puedes ser una de esas personas que, con una simple ayuda diaria, viva más y mejor», concluye el especialista.

