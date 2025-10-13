Aurelio Rojas, cardiólogo: «Si quieres aprovechar los beneficios del ayuno, mejor no cenes» El cardiólogo insiste en que el desayuno no debe verse como una obligación ni como un enemigo

Durante 22 años, investigadores de Harvard siguieron a más de 16.000 personas y concluyeron que las personas que no desayunaban tenían mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos. Pero atención: ese riesgo solo aumentaba cuando el resto del estilo de vida también era poco saludable.

El cardiólogo Aurelio Rojas lo explica así: «Saltarse el desayuno no es el enemigo. El verdadero problema es combinarlo con estrés, mala alimentación y pocas horas de sueño. Es ahí cuando el corazón paga la factura».

Según Rojas, muchas personas creen que no desayunar es sinónimo de ayuno saludable, pero advierte que no es lo mismo ayunar con intención que saltarse una comida por rutina o falta de organización. «El ayuno intermitente puede ser beneficioso, pero debe ser planificado. Si solo te tomas un café y sales corriendo al trabajo sin energía ni descanso, eso no es ayunar, es castigar al cuerpo», señala.

Los expertos explican que al despertar el cuerpo ya está produciendo energía gracias al pico natural de cortisol y adrenalina, y se activa un proceso conocido como autofagia, una especie de «limpieza celular». «Durante ese tiempo el cuerpo elimina células viejas y activa la regeneración. Pero en cuanto introduces carbohidratos rápidos, como una tostada o cereales azucarados, ese mecanismo se detiene de golpe», advierte el cardiólogo.

Desayuno, azúcares y estrés

Cuando se desayunan alimentos ricos en azúcar o harinas refinadas, se produce una subida brusca de glucosa seguida de una caída rápida que provoca hambre prematura y fatiga. Además, este patrón puede generar inflamación crónica de bajo grado, el mismo tipo de inflamación que se detectó en quienes no desayunaban y además vivían bajo estrés.

Rojas lo resume con una recomendación clara: «Si trabajas sentado frente a un ordenador, como el 90% de los adultos, desayunar puede ayudarte a estabilizar tu energía. Pero hazlo con proteínas, no con azúcares. Y si quieres aprovechar los beneficios del ayuno, mejor no cenes que no desayunar».