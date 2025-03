Aumentan un 7% los divorcios en Euskadi

B.C. Lunes, 17 de marzo 2025, 11:37 Comenta Compartir

La tendencia no cambia. Se mantiene. Cada vez más personas deciden poner fin a su relación sentimental. Ocurre en Euskadi y también, de forma más pronunciada, en el resto de comunidades autónomas. El pasado año 3.731 parejas vascas rompieron su vínculo legal, 244 que en 2023, según los datos presentados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder.

En cifras, el número total de demandas de disolución matrimonial -es decir, nulidades, separaciones y divorcios- presentadas en 2024 han sido 3.731, lo que supone un 7% más que el año anterior. Así, en 2024 los divorcios consensuados presentados en Euskadi fueron 2.408, un 8,9% más que en ejercicio anterior, y también aumentaron los divorcios no consensuados que pasaron de 1.175 en 2023 a 1.224 en 2024, un 4,2% más.

En cuanto a las separaciones, las acordadas bajaron el pasado año un 5,4% en Euskadi, donde se contabilizaron 70 (74 en 2023), mientras que las no consensuadas aumentaron un 16% hasta sumar 29 (25 en 2023). Además, en 2024 no se registró ninguna nulidad (1 en 2023). El pasado año se contabilizaron en el País Vasco 1.197 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 6,3 % más, y las acordadas fueron 502, un 4,4% menos.

Euskadi, la comunidad con la tasa más baja

En el conjunto de España, las demandas de disolución matrimonial registradas en 2024 aumentaron un 3,6% hasta las 95.650 y la tasa de demandas por cada 100.000 habitantes fue de 199. Pese a este aumento de divorcios Euskadi sigue siendo la comunidad con la tasa más baja, 168,1 demandas por cada 100.000 habitantes (en 2023 fue de 157,3). En el polo opuesto están Canarias con 236,4, Comunidad Valenciana (221,9) y Andalucía (221,6).

Las estadísticas recogidas por el CGPJ ponen también sobre la mesa otra realidad, la de las parejas que conviven sin firmar ningún papel y que posteriormente se separan. Aunque el informe no hace referencia a ellas como tal, sí recoge las tramitaciones de guardias y custodias de progenitores no casados. Así, los órganos judiciales vascos recibieron 838 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales de mutuo acuerdo, un 6,3% más que en 2023, y 1.122 no consensuadas, un 2,9% menos.