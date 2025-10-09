Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gisèle Pelicot, con uno de sus hijos a la salida del tribunal. Efe

Aumentan a diez años de cárcel la pena contra el único condenado por violar a Gisèle Pelicot que recurrió

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Un tribunal de la ciudad francesa de Nimes ha sentenciado a diez años de cárcel a Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples ... sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024 y que, en su caso particular, se había saldado con una condena de nueve años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  3. 3 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  9. 9 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  10. 10

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aumentan a diez años de cárcel la pena contra el único condenado por violar a Gisèle Pelicot que recurrió

Aumentan a diez años de cárcel la pena contra el único condenado por violar a Gisèle Pelicot que recurrió