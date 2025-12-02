Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cerdos en una granja. EFE

Aumentan a 9 los casos de peste porcina africana en jabalíes en Cataluña

Otros 7 jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se suman a los 2 primeros positivos de la pasada semana

C. P. S.

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:38

Comenta

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo del virus de peste porcina africana (PPA) en otros 7 jabalíes muertos en ... Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se suman a los 2 primeros positivos de la pasada semana, informa el Ministerio de Agricultura este martes en un comunicado.

