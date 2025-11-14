El divertido motivo del ataque de risa de África Baeta por el que no ha podido despedir el informativo La periodista y presentadora de televisión ha protagonizado un divertido momento Teleberri de mediodía

La presentadora África Baeta lleva 25 años frente al Teleberri, en donde ha destacado por su seriedad y profesionalidad a la hora de presentar los informativos, por lo que el divertido momento que protagonizó ayer al mediodía en televisión no ha pasado desapercibido para los espectadores.

Y es que la periodista ha protagonizado un divertido momento en el Teleberri de ETB2 ayer durante el mediodía, justo antes de dar paso a un vídeo. «Tras la imagen de poder absoluto y prepotencia, Adolf Hitler ocultaba alteraciones genéticas y trastornos sexuales: así lo ha confirmado su ADN», empezaba diciendo la presentadora.

«El dictador alemán padecía el Síndrome de Kallmann, que puede provocar anomalías genitales como, por ejemplo, el micropene», continuaba tratando de contenerse hasta que no ha podido aguantar la risa.

El ataque de risa de África Baeta en directo

Y es que África Baeta no ha podido despedirse de los espectadores por el ataque de risa en pleno directo, que la cuenta del programa ha compartido en redes sociales a través de un video y que acumula casi 300 mil reproducciones.

«Lo he visto y ha sido genial», ha comentado una usuaria. «Me he reído con ella. Ha sido genial», comentaba otro usuario sobre el divertido momento de la presentadora del informativo.

