Asegurar a los perros en caso de fallecimiento se pone de moda La edad media de los perros incluidos en la póliza es 4,5 años y la de los gatos es de 3,6 años CARMEN ANIORTE Martes, 14 mayo 2019, 07:28

Los propietarios de perros y gatos cada vez se preocupan más por asegurar a sus queridas mascotas. Según un informe realizado por NorteHispana Seguros son más de 1.100 mascotas las que están aseguradas en su póliza. El 96 por ciento de los asegurados son perros frente al 4 por ciento en gatos. Esta cobertura existente desde julio de 2018, fecha en la que se lanzó esta iniciativa en el seguro de decesos que permite incluir a las mascotas. En concreto ofrece una visita anual gratuita al veterinario para revisar su estado de salud y su incineración en caso de fallecimiento.

La cobertura está destinada a perros y gatos, por tratarse de las mascotas más habituales en nuestra sociedad, sin ningún tipo de excepción por raza o peso. Según los datos facilitados y recogidos en este informe, la edad media de los perros asegurados es 4,5 años y la de los gatos es de 3,6 años. La nueva cobertura de NorteHispana Seguros permite asegurar más de una mascota en el seguro de decesos. Así, el 83 por ciento de las pólizas tienen asegurada una única mascota, el 17 por ciento de las pólizas tienen asegurada más de una. Como curiosidad, existe un caso de un cliente con una en la que ha incluido a ocho mascotas.

Animales potencialmente peligrosos

Al igual que las personas, nuestras mascotas necesitan estar documentadas. Según las normativas municipales el animal ha de encontrarse debidamente documentado, y el propietario o tenedor ha de estar en condiciones de poner dicha documentación a disposición de la autoridad competente cuando esta le sea requerida. Para ello, hay que inscribirlo en el Registro de Animales de Compañía antes de los 3 meses desde su nacimiento. También nos hacemos eco de que en el caso de perros, todo propietario está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil, cuyo precio y plazos estarán en función si el animal está o no calificado como potencialmente peligroso.

En base a las distintas comunidades autónomas, la cobertura civil de la tenencia de nuestro perro puede estar inscrita en la póliza multi riesgo hogar de nuestra casa. Estos seguros guardan una gran similitud con los que puede contratar un ciudadano para sí mismo. Según la legislación municipal en el caso de poseer animales calificados como potencialmente peligrosos, el propietario debe tener una licencia administrativa que autoriza su tenencia y el documento acreditativo de su inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. Si por cualquier circunstancia no puede presentar alguno de estos documentos en el momento de ser requeridos, el propietario dispondrá de un plazo de 10 días naturales para presentarla en la dependencia municipal que corresponda.

Seguros de accidente y responsabilidad

¿Estamos obligados a asegurar a nuestras mascotas? Esa es la pregunta que se realizan a menudo los propietarios de un perro o un gato. Simplemente hay que pensar y plantearse esta cuestión ¿qué pasaría si mi perro muerde a otra persona? ¿O si necesita asistencia veterinaria? Lo primero que hay que tener en cuenta es de qué tipo de raza es nuestro perro. Como decimos, si es uno de los denominados perros potencialmente peligrosos (PPP), la ley obliga a asegurarlo. En esa lista están Akita Inu, Tosa Inu, Doberman, Dogo argentino, Fila brasileiro, Rottweiler, Staffordshire bull terrier y Pit bull... no obstante, hay que tener presente que esta lista de razas puede variar algo de unas comunidades autónomas a otras. Si su perro no está en esa lista, la ley no obliga a asegurarlo.

Por último, según este informe, los nombres más utilizados para los perros son los de Luna, Kira y Rocky, los cuales acumulan el 6,14% de los nombres del total de perros. En cuanto a los gatos, los nombres más comunes son Luna y Yiyi. Así, en este estudio se encuentran también nombres clásicos como Laika, Copito, Pancho o Toby o nombres relacionados con la historia o la mitología como Zeis, Atila, Ulises, Odin, Nefertiti o de superhéroes como Hulk, Thor o Batman.