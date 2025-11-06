Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia El presunto agresor ya fue juzgado por abusos a otra familiar de tres años pero se le absolvió al no poder verbalizar la menor los tocamientos

Agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional han arrestado en Valencia a un hombre de 36 años acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal a una niña de solo seis años y con un trastorno del espectro autista. El detenido, que ha quedado en libertad con una orden de alejamiento respecto de la menor, es primo de la madre de la pequeña, quien se refiere a él en todo momento como su tío.

De hecho, el presunto agresor sexual se habría aprovechado precisamente de esta relación de confianza y familiaridad, cuando se quedaba solas al cuidado de la menor, para someter a la pequeña a tocamientos, llegando incluso a producirse la introducción de dedos, según relató la menor a una facultativa del Hospital Clínico, quien activó inmediatamente el protocolo ante casos de posible agresión sexual a menores de edad.

El arrestado, de nacionalidad española, ya fue juzgado por otro caso de abusos sexuales a otra familiar cuando la víctimas apenas tenía tres años. En esa ocasión fue absuelto ya que la menor no supo verbalizar en la cámara Gesell los presuntos tocamientos que este le realizaba. Los investigadores creen que el presunto depredador sexual actúa con menores de su entorno más próximo, cuanto más pequeñas mejor, para que dada su tierna edad no sean ni conscientes de la gravedad de los hechos que «su tío» hace con ellas.

En el caso por el que ahora ha sido arrestado le decía a la menor que «eran novios» y ese iba a ser «nuestro secreto», para que la niña no se lo contara a nadie, según consta en las diligencias de investigación.

El caso se destapó a mediados de octubre cuando en una de las visitas del presunto agresor al domicilio de su prima, madre de la niña, se metió en la habitación de la menor para ver supuestamente una película con ella. Los padres, confiados al no haber tenido nunca problemas con él ni haber detectado nada raro que les hiciera sospechar de su conducta pedófila con su hija, no ponían objeción alguna a que estuviera a solas con la menor.

Pero ese día, cuando este familiar se marchó de la casa, la niña le contó a sus padres lo que su «tío» le había hecho en la habitación. Omitiendo los detalles de lo sucedido –por protección hacia la víctima–, la pequeña sí que llegó a manifestar hechos que suponen una agravación de la pena por acceso carnal. Además, les reconoció a sus padres que no era la primera vez, pero que su tío le decía que no lo contara, que era un secreto entre ellos.

Tras llevarla al servicio de Urgencias del Hospital Clínico y activarse el protocolo ante casos de agresión sexual a menores, la Policía Nacional comenzó las investigaciones que han llevado a la detención de este varón de 36 años acusado de agredir sexualmente -con introducción de miembros corporales- a una menor de solo seis años. Además de por la edad la víctima es especialmente vulnerable por el trastorno de espectro autista que padece.

En libertad y con orden de alejamiento

El arrestado -según relata 'Las Provincias'- pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número nueve de Valencia, quien acordó su libertad con cargos y ha adoptado una medida cautelar que le prohíbe aproximarse a menos de cien metros de la menor y comunicarse con ella. El detenido optó por acogerse a su derecho a no declarar tanto ante la Policía Nacional como en dependencias judiciales, por lo que no ha dado explicación alguna de los graves hechos que se le imputan. Además, se negó a que le tomaran muestras de ADN para ser cotejadas con las que se tomó a la menor en el hospital.

