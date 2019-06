Arranca en el BEC la mayor OPE de Educación en 25 años Están convocados al examen de hoy 6.416 aspirantes a una plaza de maestro, 95 para plazas de profesor de conservatorio y 56 para escuelas oficiales de idiomas JESÚS J. HERNÁNDEZ Bilbao Domingo, 16 junio 2019, 12:17

Una multitud salía a las ocho de la mañana de la parada de metro más próxima al BEC. Sus rostros de tensión contenida y los apuntes que muchos ojeaban nerviosos en las últimas paradas del trayecto no dejaban lugar a las dudas. Había gente sentada en todo el contorno de la fachada del BEC. Eran parte de los 6.567 aspirantes que a estas horas se enfrentan en el pabellón 5 a la mayor Oferta Pública de Empleo de Educación en los últimos 25 años. De ellos, 6.416 optan a una de las 1.825 plazas de profesor de educación Infantil y Primaria, 95 aspiran a convertirse en uno de los 32 nuevos profesores de conservatorio y 56 desean una de las 10 plazas disponibles en las escuelas oficiales de idiomas.

Leire Uribe, de Las Arenas, era una de ellas. «14 horas al día estudiando, 7 a la mañana y las mismas a la tarde», aseguraba. Es de las que va «claramente a por la plaza». Otros, como Aitor García, que se reconocía «completamente cardíaco» se la juegan a que salga uno de los temas que han preparado. «Es la primera vez que me presento y el objetivo es entrar en listas».

Dos datos llaman especialmente la atención: por un lado, la inmensa mayoría de los que a esta mañana se agolpaban a las puertas del BEC eran mujeres. Dos de cada diez, concretamente. La segunda curiosidad es que son muchos menos de los que iniciaron el proceso. Educación calcula que 8.000 personas se vieron seducidas por esta macrooferta de empleo público, pero casi 1.500 se han quedado por el camino antes de hoy. Algunos porque no presentaron a tiempo la programación didáctica que se les exige, otros que no abonaron las tasas y muchos otros porque no alcanzaron los requisitos lingüísticos.

Los supervivientes se miden hoy a dos pruebas, una teórica y otra práctica, pero ambas escritas. En la primera deberán desarrollar durante dos horas un tema elegido al azar entre los tres que salen de un bombo. Han hoy caído los temas 14, 19 y 22, lo que ha provocado la primera estampida. En la segunda prueba, a las 13 horas, explicarán qué harían ante determinadas circunstancias que pueden presentarse en una clase. Hay pruebas específicas posteriores para los de conservatorio. 460 profesores en activo conforman los tribunales para esta OPE.

La viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi, defendió que «hemos cumplido nuestro compromiso de rebajar en 5.000 plazas la interinidad y esta OPE lo hace en 4,400 personas, que se sumarán a las más de 1.000 de Secundaria el año próximo». Todos los que logren su plaza comenzarán a trabajar el 1 de septiembre. Leire Izaguirre, que llegó ayer acompañada de su bebé de un mes, que ha trabajado mientras estudiaba y cuidaba al otro hijo, sabe bien «el esfuerzo que supone». «No he podido preparar todos pero los que traigo los llevo muy bien». A esta hora, la suerte está echada.