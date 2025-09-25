Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I por un accidente en Irura sentido Vitoria

Arkaute habilitará barracones para alojar a un centenar de aspirantes por falta de espacio

El Departamento de Seguridad instalará módulos prefabricados en una solera de hormigón, formando un edificio de dos plantas

A. Peláez / D. S. Olabarri

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Más de un centenar de los alumnos que ingresen en las próximas promociones de Arkaute pernoctarán dentro de módulos prefabricados. La academia recuperará el próximo ... año el régimen de internado, lo que permitirá a los alumnos dormir en las instalaciones formativas. Pero éstas no ofrecen el espacio suficiente para alojar a los aspirantes, lo que ha obligado al departamento de Seguridad a alquilar barracones que se ubicarán en una solera de hormigón y formarán un único edificio de dos plantas. Una solución temporal mientras se realizan las obras de ampliación del centro que posibiliten albergar a 700 futuros policías.

