Un arcoíris divide Asia Manifestación en Taiwán, tras el referéndum que ha rechazado el matrimonio homosexual. / REUTERS Tailandia podría ser el primer país asiático en legalizar el matrimonio homosexual, que Taiwán rechazó el pasado sábado en referéndum ZIGOR ALDAMA SHANGHÁI. Lunes, 26 noviembre 2018, 10:17

'Me desperté gay'. Podría ser un disparatado comentario autobiográfico, pero es en realidad el título de una de las canciones de 'Shh... Diam!', una banda de música punk 'queer' que busca concienciar sobre la discriminación que sufre el colectivo LGBTI. No tendría mucha mayor trascendencia si no fuese porque se trata de un grupo que predica con la canción en Malasia, un país de mayoría musulmana en el que el travestismo y la sodomía están prohibidas. Y, además, lo hace con humor.

«Queremos mostrar todos nuestros sentimientos de forma divertida, incluso el enfado que sentimos», contó uno de los integrantes, Khairunnisa Mohd Nasir, al portal de noticias local Muslim World Today. «Según el Gobierno, las personas LGBT son pervertidas y pedófilas. Yo quiero cambiar eso», añadió en declaraciones a Reuters el líder de la banda, Faris Saad, que nació mujer y se sometió a una operación de reasignación de sexo.

Estos tres jóvenes dan voz a las vivencias de un colectivo tradicionalmente discriminado, y buscan aumentar su aceptación entre la población. Pero no lo tienen fácil: el país, al igual que la cercana Indonesia, está inmerso en un giro conservador alentado por las autoridades religiosas. Debido a su creciente fuerza, los derechos que en algún momento se atisbaron parecen cada vez más lejanos.

Desafortunadamente, otros países del sudeste asiático siguen esos pasos. En Taiwán, por ejemplo, aunque el año pasado el Tribunal Supremo dictó que el matrimonio homosexual debería ser legal, el sábado la isla votó en contra de llevar a la práctica esta sentencia, que debería implementarse en mayo. Aunque el referéndum en el que la población respondió a cinco preguntas relacionadas con los derechos del colectivo LGBTI no es vinculante, sí supone una victoria para la agresiva campaña que han protagonizado los grupos más conservadores, que buscan definir el matrimonio únicamente como la unión entre un hombre y una mujer.

Activistas pro igualdad han denunciado una campaña de desinformación repleta de 'fake news', entre las que destacan falacias como que Taiwán se convertiría en un imán para extranjeros con sida o que la natalidad caería todavía más, pero lo cierto es que la mayoría de los votantes han respondido 'no' a una pregunta muy concreta: «¿Cree que la normativa que regula el matrimonio en el Código Civil debería otorgar los mismos derechos a las parejas del mismo sexo?».

Mientras tanto, las buenas noticias llegan de Tailandia, que podría adelantar a la antigua Formosa y convertirse en el primer país asiático que legaliza el matrimonio homosexual si el mes que viene aprueba una ley de parejas de hecho que así lo recoge. No obstante, ese avance molesta a los musulmanes del sur del país y tampoco convence al colectivo LGBTI. Estos últimos demandan la modificación del Código Civil para que el matrimonio se defina como la unión de dos personas, independientemente de su sexo, y para que a los homosexuales se les permita adoptar niños y a los transexuales cambiar su sexo en los documentos de identidad.