Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Instituto, en Albuñol, donde han tenido lugar los hechos. Google Maps

Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada

El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado a un centro médico

Diego Callejón y MJ Arrebola

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

Un niño de doce años ha sido apuñalado esta mañana por un compañero en un instituto de Albuñol. De acuerdo con la información del servicio ... de Emergencias, el suceso ha tenido lugar a las 08.24 horas de la mañana de este martes. El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado de urgencia a un centro médico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada

Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada