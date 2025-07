Apuñalan en el cuello a una educadora social de un piso tutelado en Bilbao

Una educadora social de un piso tutelado por la Diputación de Bizkaia ha sido apuñalada esta noche en el barrio bilbaíno de Txurdinaga. La mujer ... tuvo que ser evacuada de urgencia al hospital de Basurto y se recupera de las heridas de pronóstico reservado que no revisten gravedad. Uno de los menores con los que convivía le asestó varios cortes en la parte superior del cuerpo, entre ellos uno en el cuello. Este último ataque podía haber tenido consecuencias muy graves, al quedarse a unos centímetros de la aorta, según ha podido saber EL CORREO.

En el momento de la agresión estaban durmiendo en el hogar más chavales, todos ellos menores de edad. Ante la gravedad del suceso se resguardaron en sus habitaciones, excepto uno de ellos que intentó proteger a la trabajadora y se enfrentó al agresor de 16 años. En este tipo de hogares suelen residir alrededor de diez chavales distribuidos en dos pisos. La Diputación de Bizkaia cuenta con varios equipamientos de estas características distribuidos por el territorio.

El departamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia no ha querido referirse al suceso al no informar sobre asuntos relacionados con menores de edad. Por su parte, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha confirmado que hay una «persona detenida» por su implicación en los hechos, pero no ha aportado más datos al haber «menores de edad» implicados. El presunto agresor pasará a disposición judicial en las próximas horas.

El comité de empresa de IFAS (Instituto Foral de Asistencia Social) y de la Diputación han emitido este jueves un comunicado en el que manifiestan «nuestra total solidaridad y apoyo a la trabajadora de la red de hogares de menores agredida esta pasada madrugada en el desempeño de sus funciones». «Hechos como este son absolutamente inadmisibles» han remarcado al tiempo que han solicitado «una respuesta clara y contundente».

En esta línea, han recordado que «no son casos aislados. Viene a poner en evidencia una realidad que venimos sufriendo desde hace tiempo». Los educadores sociales han denunciado que «el perfil de los menores de nuestros hogares es cada vez más complejo y coincide con un dimensionamiento insuficiente de las plantillas, en especial, durante los turnos en los que una única trabajadora debe atender a varios menores sin el apoyo necesario».

Los sindicatos con representación- ELA, LAB, UGT y SATSE- están trabajando de forma conjunta con la dirección de IFAS para «garantizar la seguridad de toda la plantilla», han afirmado. «La integridad física y psicológica de las personas trabajadoras y la puesta en marcha de medidas preventivas efectivas debe ser una prioridad innegociable», han solicitado.

Las centrales han reiterado su exigencia -relata el diario 'El Correo'- de que «se implementen las medidas necesarias, no solo para prevenir agresiones, sino también para poder dar una atención digna, profesional y segura a los menores y responder adecuadamente a las necesidades que surgen día a día». «No son negociables aspectos como la valoración adecuada de los perfiles, la actualización de protocolos y las evaluaciones de riesgos laborales de estos recursos», han apuntado.