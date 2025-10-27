Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Situación tras la dana. Vicente Vicens
Un año de la dana en Valencia

¿Qué hemos aprendido de la dana del 29-O?

Un año después. ·

Un meteorólogo, un psicólogo, un ingeniero de caminos, un responsable de Cruz Roja y un experto en climatología y riesgos naturales responden a la pregunta. «Estamos más concienciados ante los avisos y los mensajes de alerta, pero...»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

«Ahora hacemos más hincapié en las oficinas de cercanía»

Íñigo Vila Dtor. de Emergencias de Cruz Roja

«Ahora hacemos más hincapié en las oficinas de cercanía»

La lección más importante es el acceso rápido a la gente. ¿De qué manera nos podemos preparar en Cruz Roja para actuar en un entorno ... de proximidad? Esa es la pregunta que nos hemos hecho. Porque cuando hay una catástrofe se produce una solidaridad entre territorios. A Valencia fueron voluntarios de Cruz Roja de Castellón, Alicante, Madrid, Barcelona… Pero por mucho personal preparado que tengas en otros sitios y aunque dispongas de grandes bases de suministros (mantas, camas, artículos de higiene, alimentos…,) si no hay acceso, es imposible llegar. Por lo tanto, ese primer eslabón de cercanía, de proximidad en nuestras oficinas más pequeñas, es en lo que ahora estamos haciendo más hincapié: invertir ahí con un mínimo stock de materiales y de formación del voluntariado para poder dar una respuesta básica a la población.

