¿Qué hemos aprendido de la dana del 29-O?

La lección más importante es el acceso rápido a la gente. ¿De qué manera nos podemos preparar en Cruz Roja para actuar en un entorno ... de proximidad? Esa es la pregunta que nos hemos hecho. Porque cuando hay una catástrofe se produce una solidaridad entre territorios. A Valencia fueron voluntarios de Cruz Roja de Castellón, Alicante, Madrid, Barcelona… Pero por mucho personal preparado que tengas en otros sitios y aunque dispongas de grandes bases de suministros (mantas, camas, artículos de higiene, alimentos…,) si no hay acceso, es imposible llegar. Por lo tanto, ese primer eslabón de cercanía, de proximidad en nuestras oficinas más pequeñas, es en lo que ahora estamos haciendo más hincapié: invertir ahí con un mínimo stock de materiales y de formación del voluntariado para poder dar una respuesta básica a la población.

Porque da lo mismo que tengas diez mil voluntarios dispuestos a ayudar, o vehículos de todo tipo, o miles de mantas y kits de emergencia si no pueden llegar porque las infraestructuras están dañadas o bloqueadas. La dana también nos ha señalado la importancia de contar con una mochila de emergencia en el coche o en casa para estar preparado para aguantar 48 o 72 horas sin ayuda externa.

Francisco Santolaya Pte. Consejo General de la Psicología «Necesitamos más psicólogos para ganar en resiliencia»

El impacto psicológico de la dana ha venido a demostrar la necesidad de fomentar vínculos afectivos y comunitarios. Los seres humanos tenemos esa extraordinaria capacidad de juntarnos y hacernos fuertes ante los momentos de crisis, pero también tenemos esa facultad lamentable de olvidar rápidamente que juntos somos más fuertes, y no solo frente a las catástrofes.

Los gobiernos deberían tomar conciencia de la importancia de una red de salud con los recursos necesarios en cuanto a profesionales de la psicología en los centros de Atención Primaria y Atención Especializada. Todos ellos, en conexión con los psicólogos del ámbito de la educación y la intervención social, para ayudar a las personas a aumentar la resiliencia ante otros eventos que, sin duda, se repetirán. Dependiendo de los recursos de la persona, tendrá más o menos capacidad para afrontar nuevas catástrofes naturales. Por ello es tan importante que los servicios de salud cuenten con profesionales de la psicología.

Daría un consejo en una doble dirección: resaltar la importancia de la unidad familiar y el apoyo entre iguales, y reclamar a las instituciones tanto a nivel nacional como autonómico, recursos psicológicos suficientes para atender las demandas que surjan.

Rubén del Campo Portavoz de la Aemet «Hemos adelantado la emisión delos avisos»

El principal mensaje de la dana es que estamos inmersos en una situación de cambio climático en la que los fenómenos meteorológicos adversos golpean con fuerza. Este verano hemos tenido los incendios forestales y las tremendas olas de calor, y el año pasado, por desgracia, nos tocó vivir un episodio catastrófico de lluvias torrenciales. Por eso tenemos que estar preparados para episodios de este tipo.

Los ciudadanos están ahora más concienciados de que un aviso rojo es un peligro extraordinario. El reto es conseguir mantenerlo en el futuro. Desde la dana, la sensibilidad es mayor en la sociedad y en los gestores de la protección civil, pero la reflexión es que cuanto antes se emitan los avisos, cuanto antes se lancen las alertas por parte de los servicios de Protección Civil, antes y mejor se podrán tomar las medidas para proteger a las personas y a sus bienes.

En la Aemet, en noviembre de 2024, adelantamos la emisión de los avisos de cualquier color para el día siguiente de la noche a la tarde anterior, pero eso ya estaba previsto hacerlo antes de la dana. Y en las redes sociales tratamos de informar de los avisos rojos con la mayor antelación y con un mensaje más claro y asequible para que llegue mejor al ciudadano.

José Trigueros Pte. Asoc. Ingenieros de Caminos «Hay que dejarlos bajos libres en zonas inundables»

Mi principal aprendizaje ha sido que no hay que caer en el desánimo para seguir reivindicando infraestructuras que salvan vidas y bienes. He aprendido a perseverar, a no tirar la toalla en ningún momento porque en situaciones como la dana, unas buenas infraestructuras habrían evitado muertos y pérdidas económicas. Concretamente en Valencia me refiero a las obras hidráulicas que estaban previstas, como el desvío del barranco del Poyo. Pero se fue dejando, se fue dejando… y quedaron paralizadas. El desánimo surge cuando te dices, ¿por qué no insistimos más en aquello que teníamos planificado desde hace más de diez años? Igual los ingenieros lo hemos hecho mal al no insistir más en este tema. Por eso digo que no nos cunda el desánimo a la hora de insistir.

Una dana como la de Valencia puede volver a suceder y si hay que rehabilitar una vivienda afectada en una zona inundable, yo dejaría los bajos exentos y viviría a partir de la primera planta. Y tampoco haría parkings subterráneos, sino en altura. También repensaría la planificación urbanística de suelo urbanizable en zonas inundables. Hay que cambiar esa calificación y dedicarlo a usos lúdicos o deportivos para que en caso de un aviso rojo no haya riesgo para las personas.

Jorge Olcina Catedrático, experto en riesgos naturales «La información es vital, un aviso ha de llegar de inmediato»

La mayor enseñanza que nos ha dejado la dana es que cuando no se avisa con tiempo a la población en una situación de lluvias torrenciales hay un alto porcentaje de que ese episodio se convierta en una tragedia. Teniendo un aviso meteorológico desde las 7:36 de la mañana, daba tiempo de sobra para haber alertado a la población. Si hay un aviso de peligro, tiene que llegar de forma inmediata. (El mensaje Es-Alert llegó a los móviles a las 20.11).

Desde la dana hay una mayor sensibilización a la gestión de este tipo de episodios y lo hemos visto en otras danas, en las que se ha avisado con tiempo suficiente para reaccionar y la gente estaba concienciada del peligro que podía correr.

La dana también nos ha dejado lecciones negativas, como el desencuentro entre administraciones. El Gobierno central y el autonómico han creado dos comisiones y han elaborado dos planes de reconstrucción. Esto ya habla bastante mal de lo que tiene que ser una actuación conjunta. Y esta dualidad va a lastrar el ritmo de recomposición de la zona. Otro aspecto negativo es que no se haya contado apenas con la población afectada, especialmente con las asociaciones de víctimas. Cualquier hoja de ruta, sin ellas, está condenada al fracaso.