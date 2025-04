Anulan la multa de 40.000 euros a Serunion por servir comida en mal estado en un colegio alavés

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado la sanción de 40.000 euros que el departamento de Educación interpuso a Serunion ... por unos supuestos gusanos aparecidos en los macarrones y en una tortilla francesa servidos por la adjudicataria en el servicio de comedor de Ikasbidea, una ikastola ubicada en la localidad alavesa de Durana. Por ese episodio, se le impuso la citada sanción por una infracción que fue calificada de grave en la ejecución del contrato de elaboración, transporte y entrega. La empresa también fue multada con 25.000 por hechos similares acaecidos en la ikastola Langile de Hernani.

Desde comienzos del curso 2023-2024, las críticas a la calidad de la comida y del servicio de esta firma se sucedieron tanto en Gipuzkoa como en Álava. También en los menús de catorce colegios de La Rioja aparecían supuestas larvas de gusano por una pasta en mal estado. En la ikastola de Hernani las quejas por la comida comenzaron el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el cambio de proveedor. «Está mala y pica», empezaron a quejarse de forma generalizada los alumnos. La aparición de larvas en el menú que la firma sirvió en Durana provocó el planté de los padres, que llegaron a mandar a sus hijos con bocadillos a la ikastola para que no tuvieran que alimentarse con la comida de esta firma.

En La Rioja, aquella infracción se saldó con una multa de 13.000 euros, y de 40.000 euros en Álava y de 25.000 en Gipuzkoa. Poco después, Serunion, que no recurrió la sanción riojana en vía judicial, renunció a optar de nuevo al concurso del servicio de comedor escolar; y el Gobierno Vasco decidió rescindir el contrato con la firma, que en el caso alavés sí acudió a los juzgados.

Ha pasado un año largo de aquel episodio y la justicia da la razón a Serunion, que en una contundente sentencia no sólo anula la multa, sino que además impone las costas, limitándolas a 3.000 euros, a la Administración.

La empresa, según recoge el fallo judicial, no ha negado que en las muestras del primer plato del menú servido el 22 de septiembre de 2023 se encontrara material genético de plodia interpunctella (polilla de la comida), pero rechaza que el incidente sea calificado como grave porque en esta categoría entran aquellos que tengan trascendencia para la salud. El tribunal entiende que la Administración de ningún modo ha justificado esto último. En el informe que efectuó en octubre de 2023 afirmaba que la aparición de plodia puso en peligro la salud de los menores, «pero esto no pasa de ser una afirmación que no se sustenta en ningún elemento probatorio. De hecho, no se ha aportado ningún informe que ilustre sobre los posibles efectos nocivos para la salud humana». Es más, en otro informe de noviembre elaborado por el director de régimen jurídico y servicios «ni siquiera afirma que este episodio pudiera tener consecuencias nocivas para la salud», apostilla la sentencia.

Por contra, el TSJPV considera que Serunion ha aportado dos informes que razonan que la presencia de la polilla es inocua para la salud, uno de ellos elaborado por el departamento de Calidad de Biotecnal y otro, por un profesor titular de Zoología de la Universidad de Valencia.

El departamento de Educación también habría alegado otra serie de incumplimientos, pero sin concretar cuáles ni dónde se produjeron. «Tampoco se ha demostrado que alguno de estos reiterados incumplimientos haya tenido impacto en la salud de los menores. Simplemente se realizan afirmaciones que carecen de cualquier sustento probatorio».