«Los Angelesen isiltasuna entzuten da orain, trafiko hotsaren ordez»

i. landazuri Domingo, 12 de abril 2020 | Actualizado 13/04/2020 12:03h.

Ez da gauza bera berrogeialdia etxean igarotzea, edo kanpoan. Ozeano Atlantikoaren beste aldea zein urruti dagoen agerikoagoa bilakatzen da hegazkinek hegan egiteari uzten diotenean, baina etxemina sentsazio zaharra da 30 urtez herritik kanpo bizi izan denarentzat. Hala kontatu dio hedabide honi Miren Lo Cid Apaolaza irundarrak.

Los Angelesen bizi da, AEBetan. Senarrarekin bizi da han, kanpotarra hura ere bai. Hiru herrialde desberdinetan bizi izan dira elkarrekin. Ez omen dute nabaritu aldaketa handirik, besteak beste, bertan ohituta daudelako «elkarren arteko distantzia mantentzera» eta ez dagoelako kalean ibiltzeko hainbesteko ohiturarik, Donostian ez bezala. Trafiko faltan, horren ondoriozko isiltasunean, nabaritzen du aldaketa handiena.

Denbora pasei dagokienez, film eta liburuek laguntze diote Apaolazari denbora pasatzen. 'An orthodox' seriea, Ben Affleck-en 'The way back' edota Almudena Grandesen 'La madre de Frankenstein' ari da irakurtzen.

Egoera normaltasunera bueltatzen bada laster, Donostian igaroko du uda, urtero bezala.