«Cuando tus amigos juegan a FIFA 19», la nota viral del futbolista Yeray El central del Athletic ha compartido en su cuenta de Twitter una publicación dedicada a un amigo de una vecina que se quejaba del escándalo que montaba jugando a un videojuego EL DIARIO VASCO Miércoles, 21 noviembre 2018

Una publicación del central del Athletic, Yeray Álvarez, en Twitter se ha convertido en viral. El futbolista ha compartido un tuit con una nota que está dedicada a un amigo de una vecina que se quejaba del escándalo que montaba jugando a un videojuego.

Ha tuiteado «Cuando tus amigos juegan a fifa 19», acompañado por una imagen con la nota.

Esta es la nota del jugador:

«Al vecino que pierde los nervios con los videojuegos

Comprendo que puedas llegarte a sentir frustrado al perder, o bueno, a lo que sea que te pase mientras para gritar a pleno pulmón. Pero verás, no es mi problema (ni del resto de vecinos, ya que doy por hecho que no soy la única que te escucha) y no tenemos porque oírte. Te recomiendo que si tan 'puta mierda de juego' es, tal y como tú has hecho saber cuando lo has gritado al os cuatro vientos en más de una ocasión, quizás deberías dejar de jugarlo. Y si no, al menos deja de dar voces y golpes cada vez que el juego te saca de quicio. A mí, personalmente me importa lo que viene siendo una mierda que te frustres, siempre y cuando lo hagas en un volumen que sea entendible para el resto de viviendas.

Atentamente, tu vecina«.