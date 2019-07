Mucho más que amigas Toñi y Rosana demuestran gran complicidad en todas sus apariciones públicas, frecuentes en Madrid, Sevilla o Sanlúcar de Barrameda. / GTRES Toñi Moreno y la cantante Rosana no confirman su relación pero tampoco la ocultan. «Rodéate de gente con luz y brillarás», aconseja la presentadora ARANTZA FURUNDARENA Jueves, 25 julio 2019, 10:18

La vida no tiene que pasar, tiene que calarte hasta los huesos». La frase la escribió Toñi Moreno en su cuenta de Instagram, pero podría ser la letra de una canción de Rosana. La periodista catalana, gaditana de adopción, y la cantante canaria se han convertido en la pareja del verano. No esconden ni desmienten su amor, lo cual demuestra que ha llovido mucha normalización e inclusión desde el descomunal escándalo que provocó la amistad especial de la cantante Isabel Pantoja con la locutora Encarna Sánchez. Hoy una parodia como la de Martes y Trece, con Encarna e Isabel instalándose en el 'bungaló' entre bromitas llenas de doble sentido, ni se contempla.

«Rodéate de gente con luz... y brillarás», ha escrito Toñi Moreno. Y resulta que Rosana lleva escrito en su antebrazo derecho: 'Keep your light on' ('Mantén tu luz encendida'). Así que bien sea por la proximidad de la luminosa canaria, o porque acaba de cumplir el sueño de quedarse embarazada, la periodista se muestra más resplandeciente que nunca. Ni el percance que sufrió hace unos días, cuando se hizo un corte profundo en un dedo y acabó en Urgencias, ha logrado sacarla del Nirvana en el que vive.

Moreno, de 46 años, y Rosana Arbelo, de casi 56, se conocieron hace meses en el plató de 'Viva la vida', cuando Toñi todavía conducía el magacín. Congeniaron desde el primer instante. Fue probablemente un flechazo en toda regla. La presentadora le pidió a Rosana que compusiera la sintonía del programa y ella hizo más que eso. Desde entonces, se las ha visto juntas e incluso acarameladas por las calles de Madrid, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Hace unos días acudieron como invitadas a 'El programa del año' y demostraron una complicidad delatora. «Una vez comes con ella, te conquista», dijo Toñi de Rosana.

«Has sacado a Rosana del armario», opina una seguidora de Toñi

La pareja aparece en la portada de la revista 'Pronto', pero aún no se ha 'casado' por Instagram, que es el templo virtual donde los famosos confirman sus romances. En su cuenta, Toñi aparece abrazada a varias de sus amigas, entre ellas, Belén Esteban. Pero ni rastro de Rosana. Y lo mismo ocurre con la intérprete lanzaroteña. Muchas frases poéticas, pero ninguna referencia concreta a su supuesta novia. Ya hablan sus 'followers' por ellas... «Orgullosa de ver a una persona con tantos valores que por fin ha sacado a Rosana del profundo fondo de armario donde se había metido», opina una seguidora de Moreno en sus redes sociales.

Siempre hermética con sus relaciones sentimentales, la cantante canaria ha contestado 'a la gallega' cuando le han preguntado si se alegraba del embarazo de su amiga Toñi. «¿Quién no está encantado con el embarazo? Me parece uno de los regalos más bonitos que puede tener. Cuando quieres a la gente, lo que deseas es que solo le vengan cosas bonitas». La presentadora también intentó llevar su gestación en secreto... Hasta que lo publicó 'Lecturas'. «Cuando me he visto en esa portada casi me da un ataque -confesó poco después-. Estoy de muy poco tiempo y lo he pasado muy mal hasta llegar aquí. Quiero ser prudente, yo soy muy supersticiosa». Pero el enamoramiento es un estado de gracia todavía más difícil de ocultar que un embarazo. «Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo...». Podría haberlo escrito Toñi Moreno en sus redes, pero es la letra de una canción de Rosana.