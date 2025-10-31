Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial» La hostelera vasca ha subido un vídeo a redes en el que busca a una persona «trabajadora» a la que traspasar este negocio familiar

«Buscamos a alguien que quiera seguir con el negocio y mantener vivo este rincón tan especial», arranca diciendo Amaia, una hostelera vasca, en un original vídeo subido a redes sociales en el que busca a una persona «trabajadora» a la que traspasar este negocio familiar.

«Para los que no me conocéis, soy Amaia. Llevo toda la vida en este negocio familiar y llevo gestionándolo hace diez años con la ayuda de Maribel y Aitziber y, por supuesto, con la ayuda de mi familia», cuenta la propietaria de la Cafetería Akeita, ubicada en la localidad de Altsasu.

«Ahora busco un relevo», explica en el original vídeo que cuenta con más de 150 mil reproducciones en Instagram. «Es un negocio fácil, bonito y estoy buscando una persona que sea trabajadora y que le ponga todo el cariño que le hemos puesto nosotros hasta hoy», pide.

El original vídeo de una hostelera vasca para traspasar la Cafetería Aikeita

Y es que esta cafetería, que suele vender cafés gourmet en grano y molido, cuenta con servicio de cafetería en la que se pueden degustar los diferentes cafés procedentes de Nicaragua, Brasil, Colombia y Etiopía, acompañados de tartas variadas, magdalenas caseras y también opciones saladas.

«Si te interesa el traspaso, ponte en contacto conmigo y hablaremos», finaliza el vídeo la hostelera, que ha recibido varios comentarios de sus clientes que destacan su «amabilidad» y «buen trato», así como también la original manera de buscar un relevo.

«No se me hubiera ocurrido buscar un traspaso de este modo. Caiga en manos de quien caiga se llevará por delante un trabajo muy bien hecho», son algunos de los bonitos mensajes en la publicación.