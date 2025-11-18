Altxa Burua y otros colectivos cuestionan la jornada del Parlamento sobre infancia y tecnología

El colectivo Altxa Burua, junto con las asociaciones Hezkuntzan Librezale, HezkuntzArtea, Agora, ha mostrado su rechazo frontal a la jornada 'Infancia y adolescencia en la ... era digital' que organiza este miércoles el Parlamento Vasco y la Fundación Euskaltel en Vitoria-Gasteiz. Las entidades consideran que el encuentro, presentado como un espacio de relfexión sobre la relación de los menores con la tecnología, encubre una «alianza cada vez más estrecha entre nuestras instituciones públicas y las grandes corporaciones tecnológicas».

El comunicado critica especialmente la lista de ponentes invitados, entre los que se encuentran Google, UNICEF, AEVI, Pantallas Amigas o EU Kids Online, entre otros. A su juicio, todas estas organizaciones impulsan el discurso del «uso responsable» de dispositivos y plataformas digitales mientras «ignoran o minimizan», dicen, los efectos negativos de la hiperconectividad infantil y al mismo tiempo respaldan el modelo de negocio de estas compañías. Las asociaciones señalan también las contradicciones que atribuyen a algunas de ellas, como el caso de UNICEF, que alerta de los riesgos del entorno digital pero, al mismo tiempo, defiende el «derecho a conectarse» de los menores. «¿Cómo se puede defender un supuesto derecho apermanecer en un espacio cuyo daño se reconoce?», se preguntan.

Uno de los puntos más polémicos para los colectivos es la participación de Google en la mesa 'Industria y responsabilidad: ¿quién protege a los menores en Internet?'. Recuerdan que la empresa, que ha sido sancionada en múltiples ocasiones e instancias, tuvo que pagar 170 millones de dólares en 2019 en Estados Unidos por recopilar datos de menores sin consentimiento. Mencionan también los recientes informes de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, que han cuestionado el uso de Google Workspace for Education en centros educativos. «Es inaceptable que una multinacional con este historial venga a dar lecciones de protección infantil, invitada además por el Parlamento», manifiestan.

Por otra parte, las asociaciones sostienen que la jornada se celebra en un momento «especialmente delicado» para el debate sobre la digitalización en las aulas, en pleno desarrollo de la Ley de Educación Vasca. Aseguran que muchas decisiones institucionales «van en contra de los principios que recoge esa ley», entre ellos, la apuesta por herramientas tecnológicas «auditables, reutilizables, libres y transparentes» y el impulso de un entorno digital en euskera. Consideran también que el Parlamento, al organizar un encuentro con predominio de voces del sector tecnológico, está contribuyendo «a blanquear prácticas empresariales» que, según afirman, «vulneran la privacidad del alumnado».

Debates plurales

Otro de los reproches que recoge el texto de autoría conjunta se centra en la composición del programa. Las entidades consideran que la comunidad educativa y los profesionales de la salud que además «no cuentan con una representación real de la comunidad educativa ni con expertos del ámbito sanitario», no obstante, aclaran que el sector tecnológico «sí que está sobrerrepresentado». A su vez, lamentan que no se aborde el efecto que tiene el uso de software no auditable en la educación, como la transferencia de datos personales a compañías extranjeras o la falta de garantías sobre su privacidad.

En su declaración, los colectivos reclaman que los debates sobre digitalización educativa sean «plurales, transparentes y libres de conflictos de interés», y exigen al Gobierno Vasco el cumplimiento íntegro de la Ley de Educación y de la Ley de Infancia y Adolescencia. Añaden que la ética y la protección de la infancia «no pueden subordinarse a intereses comerciales» y advierten que seguirán vigilantes ante cualquier iniciativa que, a su juicio, convierta al Parlamento en un «agente activo al servicio de las multinacionales tecnológicas».

Mientras tanto, insisten en que la educación vasca «necesita reflexión, no propaganda» y piden que el Parlamento se comprometa a garantizar los derechos de la comunidad educativa y, especialmente, de los menores. Para los colectivos firmantes, el reto no es solo proteger a la infancia en la era digital, sino asegurar que las instituciones no se conviertan en «plataformas de legitimación» de compañías cuyo negocio se basa, denuncian, en prácticas que ponen en riesgo la privacidad de los más jóvenes.