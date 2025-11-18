Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Altxa Burua y otros colectivos firman un comunicado cuestionando la jornada de infancia y tecnología que organiza el Parlamento. Félix Morquecho

Altxa Burua y otros colectivos cuestionan la jornada del Parlamento sobre infancia y tecnología

Los grupos denuncian a través de un comunicado la escasa presencia educativa y el peso de las grandes empresas tecnológicas en el evento que se celebra este miércoles en Vitoria-Gasteiz

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:14

El colectivo Altxa Burua, junto con las asociaciones Hezkuntzan Librezale, HezkuntzArtea, Agora, ha mostrado su rechazo frontal a la jornada 'Infancia y adolescencia en la ... era digital' que organiza este miércoles el Parlamento Vasco y la Fundación Euskaltel en Vitoria-Gasteiz. Las entidades consideran que el encuentro, presentado como un espacio de relfexión sobre la relación de los menores con la tecnología, encubre una «alianza cada vez más estrecha entre nuestras instituciones públicas y las grandes corporaciones tecnológicas».

