El alimento que revoluciona la salud intestinal y mental: «Reduce la inflamación crónica y mejora el sistema inmune» El doctro Patricio Ochoa alaba los beneficios del kéfir, «un alimento vivo que reprograma tu salud intestinal y, con ella, tu bienestar físico y mental»

L. G. San Sebastián Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

¿Sabías que un simple frasco de kéfir puede ayudarte a bajar de peso, dormir mejor y hasta mejorar tu estado de ánimo? El doctor Patricio Ochoa explica los beneficios de esta bebida que califica como elixir. «El kéfir es un alimento vivo que reprograma tu salud intestinal y, con ella, tu bienestar físico y mental».

El kéfir —cuyo nombre en turco significa literalmente «sentirse bien»— es un alimento fermentado elaborado a partir de granos llenos de bacterias y levaduras beneficiosas. Durante la fermentación, esos microorganismos transforman la leche en una bebida rica en probióticos, vitaminas del grupo B, calcio y ácido láctico. Lo más curioso es que, aunque proviene de la leche, muchas personas intolerantes a la lactosa pueden consumirlo sin problema.

El doctor Ochoa destaca un aspecto que le resulta fascinate: la conexión entre el intestino y el cerebro. «El kéfir mejora la comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso, aumentando la producción de GABA y serotonina, neurotransmisores que influyen directamente en el sueño y el estado de ánimo», afirma. No es casualidad: más del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, y mantenerlo equilibrado es clave para sentirse bien.

Los beneficios del kéfir: «Reduce la inflamación crónica y mejora el sistema inmune»

Cada vez más estudios respaldan los beneficios del kéfir para quienes sufren síndrome del intestino irritable, ya que reduce la inflamación crónica, mejora la digestión y fortalece el sistema inmune. Además, regula el colesterol, la sensibilidad a la insulina y el apetito, convirtiéndose en un aliado natural de la salud cardiovascular y metabólica.

El doctor Ochoa comparte una anécdota personal: «Cuando corrí mi maratón, tuve una diarrea con sangre que me duró días. Lo único que se me antojaba era kéfir, y en menos de una semana estaba como nuevo». Eso sí, advierte que no hay que excederse: «Como todo fermentado, debe tomarse con moderación. Si abusas, puede causar gases y distensión abdominal». Durante años hemos creído que «lo limpio es lo sano», pero Ochoa recuerda que vivir sin bacterias no es vivir mejor. «El secreto está en aprender a convivir con ellas, no en eliminarlas.»

Temas

salud

Leche