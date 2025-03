El alimento que los médicos no recomiendan dar a los niños menores de ocho años El glicerol, también llamado glicerina, es un aditivo bastante utilizado en la industria alimentaria

Presente en muchos alimentos, el glicerol, también llamado glicerina, es un compuesto orgánico utilizado como humectante, edulcorante y estabilizador en la industria alimentaria. Este aditivo ayuda a retener la humedad de los alimentos y juega un papel «clave» en la textura y la conservación. Un alimento que los médicos no recomiendan darle a los niños menores de ocho años.

El glicerol se encuentra en una amplia gama de productos: como en el pan, chicles, barritas energéticas, salsas, condimentos, especias, aderezos para ensaladas y, especialmente, en granizados. Y es que esta bebida que los más pequeños suelen consumir cuando llega el buen tiempo, según un reciente estudio, puede resultar en síndrome de intoxicación por glicerol. Ya que estas bebidas contienen dosis de este aditivo que puede tener efectos negativos especialmente en los niños.

En los últimos años, se ha descubierto que los granizados contienen más glicerol que azúcar, ya que a raíz del impuesto a bebidas azucaradas y al azúcar en general, se redujo la cantidad de este edulcorante y se añadió este aditivo como sustituto.

21 niños menores de ocho años ingresados

En Inglaterra, 21 niños menores de ocho años fueron ingresados en hospitales por hipoglucemia, acidosis láctica y disminución de la conciencia después de haber consumido un granizado. Ya que, mientras que los adultos generalmente metabolizan el glicerol sin ninguna dificultad, los niños pequeños, cuyos cuerpos son más pequeños, pueden tener más dificultades para descomponerlo y pueden ser más sensibles a él.

El estudio, publicado en 'Archives of Disease in Childhood', recomienda que los padres eviten darle a los niños alimentos que contienen glicerol. Del mismo modo, a raíz de estos nuevos datos, los expertos piden que se regule el uso respecto al glicerol, particularmente, los productos destinados a los más pequeños. Actualmente, las autoridades sanitarias consideran que el aditivo es seguro, pero su impacto específico sobre los más pequeños, hasta ahora, no había sido estudiado.

