Alguien en la cara oculta de la Luna Michael Collins | Su gran temor era que la misión fracasara y tuviera que regresar sin sus compañeros Domingo, 2 junio 2019, 10:20

Para cualquiera sería una faena ser 'el que no pisó la Luna'. Más aún, si el gran salto de la Humanidad te pilla absolutamente incomunicado orbitando en la cara oculta del satélite y no te enteras de lo que pasa. Pero Michael Collins (Roma, 1930) siempre se ha considerado afortunado. Y con razón, porque estaba allí por una doble carambola. Primera: una lesión cervical le impidió subir al Apolo 8 pasando a formar parte de la tripulación del 11. Segunda: la NASA tuvo que acelerar el paso y encargar el alunizaje a una misión que solo tenía que haber probado el módulo lunar. «Había treinta astronautas esperando ocupar mi asiento. Yo estaba preparado y me llamaron. ¿Creéis que además necesito caminar sobre la Luna para sentirme feliz?»

Él era, según los responsables del programa, el más apto de los tres para tripular el módulo en solitario. Durante casi 24 horas iba a estar «más solo que nadie desde Adán». Años después, reconoció que entonces creía que las probabilidades de éxito eran del 50% y le aterraba la idea de regresar abandonando allí a Armstrong y Aldrin después de que el mundo los viera dando el paseíllo triunfal. A duras penas logró controlar una claustrofobia que creía superada.

Tras aquella misión aceptó un puesto en el Departamento de Estado y un año más tarde fue nombrado director del Museo Nacional del Aire y el Espacio y después, vicepresidente del Smithsonian. Además, estudió Económicas en Harvard, trabajó para una empresa aeroespacial y ha escrito varios libros.